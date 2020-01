18.01.2020 h 11:52 commenti

La base per lo spaccio era in una casa di Cavarzano: in manette due giovani pusher

I carabinieri di Vernio insospettiti dal tenore di vita degli spacciatori che, per sviare i sospetti, avevano affittato un'altra abitazione a Sasseta dove vivevano

Avevano deciso di installare a Vernio la base per la loro attività di spaccio, forse sperando di passare inosservati anche grazie alla loro copertura di venditori ambulanti. Ma i carabinieri della locale stazione, al termine di una lunga indagine, sono riusciti a smascherarli. Così sono finiti in manette due giovani marocchini, rispettivamente di 21 e di 28 anni.

Per gestire i loro traffici avevano affittato due diverse abitazioni. La prima nella frazione di Sasseta, nella quale conducevano una vita normale ed apparentemente lontana da alcuna forma di illegalità. La seconda nella più remota e nascosta località di Cavarzano, lontana dai traffici e dalla curiosità della gente. Qui, invece, tenevano attiva una fiorente attività di smistamento di droga in un contesto ambientale ideale per incontri riservati con complici e compratori.

A insospettire i carabinieri di Vernio il fatto che i due giovani facessero spesso su e giù tra le due case. Anche il tenore di vita dei due giovani, poi, ha finito per tradirli. Così sono scattate le perquisizioni e nella casa di Cavarzano sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina, oltre ad una completa attrezzatura per il confezionamento di ingenti quantitativi di stupefacente. I due stranieri sono stati trovati anche in possesso di una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio delle quali non hanno saputo giustificare la lecita provenienza.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus