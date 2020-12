10.12.2020 h 09:36 commenti

La banda del tombino colpisce ancora, spaccata la vetrina di un ristorante

Alle 3 di questa notte è toccato al ristorante Doner Farid di via Strozzi, i ladri sono stati disturbati e non hanno rubato niente. il proprietario: "Se hanno fame basta che chiedano aiuto".

Ancora una spaccata questa notte 10 dicembre. Questa volta ad essere preso di mira Doner Farid, il ristorante pakistano all'angolo fra via Filicaia e via Strozzi. Intorno alle 3 di notte gli inquilini del piano di sopra sono stati svegliati da un forte rumore di vetri rotti, si sono affacciati e hanno visto tre persone che stavano cercando di entrare nel locale dopo aver sfondato la vetrina con un tombino.Subito avvertito dai condomini è arrivato sul posto i proprietario Farid, che ha anche un kebab in via di Reggiana e in via Santa Trinita. Sono sopraggiunti anche i carabinieri, ma i ladri ormai si erano dati alla fuga. “Se sono persone che hanno fame – ha commentato Farid – basta che chiedano e come sempre sono disposto ad aiutare chiunque abbia bisogno. Ho subito un grosso danno che si somma al momento difficile che stiamo vivendo e che certo non aiuta il commercio”.L'episodio di stanotte è l'ennesimo di una serie piuttosto lunga che da un paio di settimane ha subito un deciso incremento.