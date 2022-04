22.04.2022 h 14:03 commenti

La baby gang del Parco Prato in azione anche davanti alle scuole, altri cinque denunciati

Il numero delle denunce sale a otto. I giovanissimi sono tutti italiani tra i 15 e i 16 anni accusati di atti di vandalismo, tentativi di furto, danneggiamenti, aggressioni fisiche e verbali con insulti razzisti e omofobi

Molestie, aggressioni, insulti omofobi e razzisti ma anche danneggiamenti, tentativi di furto, atti vandalici. Sono le accuse che i carabinieri di Iolo hanno mosso contro altri cinque minorenni, tutti italiani tra i 15 e i 16 anni, denunciati perché ritenuti di appartenere alla baby gang che da mesi imperversa fuori e dentro l'Omnia center a Parco Prato, ma anche fuori dalle scuole come avrebbero accertato le ulteriori indagini compiute in seguito alle prime tre denunce – la settimana scorsa – a carico di altrettanti minori dopo i pesanti insulti razzisti rivolti contro due donne cinesi, una delle quali anche malmenata.

Sale dunque a otto il numero dei giovanissimi finiti nei guai dopo le richieste e le segnalazioni arrivate non solo dalla direzione dell'Omnia center ma anche dalle famiglie che frequentano la multisala, i negozi, i ristoranti, le attività che lo compongono.

Gli investigatori hanno aperto due nuovi fronti. Il primo: le vessazioni contro gli studenti di un istituto superiore. Insulti omofobi e minacce principalmente, ma anche un caso di aggressione fisica: uno studente, in particolare, sarebbe stato picchiato dalla baby gang. Il secondo fronte: i danni provocati all'Omnia center. Tra marzo e aprile, il gruppo avrebbe danneggiato le ringhiere della scalinata esterna, divelto una cassetta postale, rimosso la copertura delle tubazioni dell'impianto di condizionamento, sfondato con calci alcune parti in cartongesso al primo piano, tentato il furto di un distributore automatico di bibite e snack, danneggiato una macchina cambiamonete e il muro su cui era appoggiata. A questo si aggiunge lo svuotamento di estintori e il danneggiamento delle porte automatiche di ingresso al centro commerciale.



