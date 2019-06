01.06.2019 h 09:50 commenti

La Asl sostituisce il medico di famiglia cacciato dopo il servizio de 'Le Iene', lettera ai pazienti

Stesso ambulatorio ma un altro medico di famiglia dopo la revoca della convenzione in seguito al servizio della trasmissione di Italia 1. La Asl ha affidato un incarico temporaneo. I pazienti riceveranno una lettera per procedere alla nomina di un nuovo medico di base

Risolto il rapporto con il medico smascherato dalla trasmissione televisiva 'Le Iene' perché si faceva pagare dai pazienti per esami che spesso neppure eseguiva ( leggi ), la Asl ha provveduto a incaricare temporaneamente un altro professionista in modo da garantire continuità assistenziale. Al posto di Vieri Riccioni, nello stesso ambulatorio in via Pistoiese 172, sarà al lavoro un altro medico di famiglia che prenderà servizio a partire da lunedì 3 giugno.Per informazioni sugli orari di visita i pazienti possono telefonare allo 0574 604193. Gli ex pazienti del dottor Riccioni riceveranno a casa una lettera della Asl per effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia.