La 5a A dell'elementare di Tobbiana riunita dopo quasi quarant'anni

Un ritrovo nel segno dei ricordi quello organizzato dalla classe che ha lasciato l'elementare nel 1984. Legami mai interrotti e rafforzati dai social

Non si sono mai persi di vista nonostante gli anni che passano e ne sono passati la bellezza di 39 dalla fine della scuola elementare. I bambini e le bambine della classe 5a A della scuola di Tobbiana, ormai cresciuti un bel po', si sono riuniti e lo hanno fatto al bar La dolce vita, non distante da dove per cinque anni, tutti insieme, hanno condiviso banchi e lavagna. Un tuffo nel passato reso possibile da un legame che non si è mai interrotto, alimentato anche dai social.Ecco che per una sera i ricordi sono tornati indietro nel tempo fino ai primi anni '80 e al 1984 in particolare, anno della licenza elementare. Una sorta di 'come eravamo' e 'come siamo', occasione per ricordare i tempi andati ma anche per raccontarsi al presente.