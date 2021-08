02.08.2021 h 11:26 commenti

L'Urp multiente va in ferie, ecco la programmazione delle chiusure dei vari servizi

Chiuso dal 9 al 31 agosto. Resta attivo il servizio raccolta firme per i referendum. Dal 23 agosto sarà possibile però entrare nuovamente in contatto con lo sportello del Comune e della Provincia di Prato e dalla Asl Toscana centro

L'Urp Multiente di Comune e Provincia di Prato e Asl Toscana centro sarà chiuso al pubblico dal 9 al 31 agosto compresi con alcune variazioni relative a servizi specifici.Per le raccolte firma per proposte di referendum o leggi di iniziativa popolare dal 9 agosto al 3 settembre sarà possibile rivolgersi alla segreteria generale del Comune, in piazza del Comune 2, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 (senza appuntamento), oppure concordando un appuntamento ai numeri 0574-1836265 e 0574-1836049.: il servizio è sospeso da mercoledì 11 agosto a mercoledì 18 agosto compresi e sarà di nuovo attivo da mercoledì 25 agosto telefonando allo 0574 1836286 il mercoledì dalle 9 alle 13, oppure inviando una mail a sportellodisabili@po-net.prato.it : rimane chiuso tutto agosto, riapre giovedì 16 settembre (su appuntamento).: rimane chiuso tutto agosto, riapre lunedì 6 settembre (su appuntamento).: rimane chiuso dal 9 al 31 agosto, riapre mercoledì 1 settembre (su appuntamento).Da lunedì 23 agosto sarà nuovamente possibile contattare l'Urp Multiente sia per informazioni sui servizi degli enti che per la consegna dei tesserini venatori: 05741836096, 05741836013, 05741836099 o il numero verde 800 058850, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; e-mail urpmultiente@po-net.prato ; Messenger dalla pagina Facebook Comune di Prato”.