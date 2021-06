15.06.2021 h 16:03 commenti

"L'urban jungle per ora è solo nelle rotatorie". Belgiorno chiede al Comune di intervenire

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale denuncia la presenza di erba alta in molte rotatorie. Non è solo un problema di degrado, ma anche di sicurezza stradale

Erba alta lungo le strade ma soprattutto sulle rotonde. A denunciare il problema è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno che ha presentato anche un'interrogazione per capire il perché di una programmazione ritardata. "Sono tante le segnalazioni in merito alla mancanza di manutenzione. È assurdo vedere delle rotone diventare delle vere e proprie foreste. Per ora sono le uniche urban jungle che siamo riusciti a vedere in città" afferma Belgiorno con un riferimento ironico "all'invasione verde" progettata dalla Giunta Biffoni.