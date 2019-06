02.06.2019 h 19:31 commenti

L'Uomo vitruviano torna sulla rotatoria di Pratilia, dopo la goliardata il lieto fine

Lo ha deciso l'amministrazione comunale premiando il gesto di civiltà dei due artigiani in pensione che si sono autodenunciati per l'opera in acciaio sistemata qualche a sorpresa settimana fa e rimossa dal Comune perché priva degli standard di sicurezza

C'è un lieto fine anche per la goliardata che qualche settimana fa ha portato al ritorno dell'Uomo vitruviano di Leonardo sulla rotatoria all'altezza del sottopasso di Pratilia lungo la Declassata, rimosso dal Comune per motivi di sicurezza. I 'colpevoli', finora rimasti ignoti, hanno bussato alla porta dell'assessore alla Mobilità Filippo Alessi per autodenunciarsi. Un gesto di civiltà che è stato premiato dall'amministrazione comunale con una proposta che metterà a frutto l'estro artistico dei goliardi, due artigiani in pensione. L'installazione di acciaio tornerà su quella rotatoria ma il collocamento sarà seguito dai tecnici del Comune a garanzia della stessa amministrazione e a tutela dei cittadini. L'opera dovrà essere adattata all'arco già esistente mentre sparirà il quadrato a cui era ancorato l'Uomo vitruviano. Ci penseranno gli stessi autori che però non potranno evitare il costo dello smontaggio dell'installazione che ora si trova nel deposito di Consiag Servizi. L'installazione è prevista questa settimana e rappresenta anche un omaggio a Leonardo da Vinci a cui è intitolata la Declassata e di cui quest'anno ricorrono i 500 anni dalla morte.

