23.12.2021 h 16:39 commenti

Rifinizioni e tintorie sono aziende energivore, arrivato il riconoscimento dell'Ue. Bolletta più leggera

Il codice Ateco, 13.30, è stato inserito nella versione finale delle "Nuove linee guida sugli aiuti di stato all'energia e all'ambiente". Per le imprese pratesi un vantaggio potenziale fino a cinque cifre calcolato in base alle dimensioni aziendali. La soddisfazione di Confindustria Toscana Nord

Le tintorie e le rifinizioni tessili sono state riconosciute, in sede europea, come aziende energivore: il loro codice Ateco, 13.30, infatti è stato inserito nella versione finale delle "Nuove linee guida sugli aiuti di stato all'energia e all'ambiente".

Questo comporta sgravi in bolletta per le imprese pratesi con un vantaggio potenziale fino a cinque cifre, calcolato in base alle dimensioni aziendali. Il riconoscimento di azienda energivora, che arriva dopo tre anni di pressing infatti, consente al governo italiano di applicare sgravi anche molto consistenti sugli oneri di sistema. Nel 2018 tintorie e rifinizioni non erano state riconosciute fra le aziende energivore, anche se venivano concessi gli sgravi a chi ne avesse goduto in precedenza.Una situazine, comunque, da sanare che si è trascinata fino a luglio, quando è stata pubblicata la bozza delle linee guida europee in cui, oltre a non menzionare il codice Ateco 13.30, non si riconosceva neppure l'effetto trascinamento degli sgravi fiscali per chi ne aveva già goduto. Da qui è si è intensificato il pressing di Confindustria Toscana Nord per modificare il testo in vista della scadenza a fine anno delle norme attualmente in vigore.

"Se quella bozza di linee guida fosse stata approvata si sarebbe creata una evidente e inaccettabile disparità di trattamento fra filiere, italiane e non - evidenzia il presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Maurizio Sarti -. Non ci sarebbero stati problemi per le filiere in cui la fase di nobilitazione è integrata nella produzione tessile complessiva, a differenza delle filiere, quella di Prato in primis, in cui non è così: le prime avrebbero goduto di un vantaggio competitivo non concesso alle seconde. Questo ragionamento, che abbiamo sostenuto con forza, evidentemente è stato recepito. Ringraziamo i parlamentari dell'area e il Comune di Prato che ci hanno affiancato in questa operazione e attendiamo da parte delle autorità italiane la definizione delle modalità di applicazione degli sgravi, che auspichiamo siano i più consistenti possibile anche se per ora sono letteralmente annegati nel mare degli incrementi della voce primaria della bolletta. Saranno comunque preziosi in futuro, quando il mercato si sarà riequilibrato."