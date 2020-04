16.04.2020 h 16:24 commenti

L'Unione delle Camere Civili prende le distanze dall'avvocato Balestri: "Affermazioni inutili e dannose"

L'associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani si dissocia da quanto affermato dal presidente dell'organismo pratese a proposito dell'attuale emergenza per il coronavirus

L’Unione Nazionale delle Camere Civili, l’associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, si dissocia dalla posizione assunta dal presidente della Camera Civile di Prato, l'avvocato Duccio Balestri, che con una nota aveva definito incostituzionali le misure adottate dal governo per contenere l'epidemia di coronavirus, invitando tutti i cittadini a presentare l'istanza di annullamento in autotutela ( LEGGI ). Il documento, inizialmente inviato a nome dell'intera Camera Civile di Prato, era stato poi rivendicato successivamente come proprio parere personale da parte dello stesso Balestri, dopo le proteste di numerosi suoi colleghi pratesi.

Ora arriva la presa di distanza dell'Uncc : "Le affermazioni dell’avvocato Balestri, secondo cui non si sarebbe riscontrato un reale aumento della mortalità legata al diffondersi del coronavirus nel nostro Paese, sono inutili e dannose - si legge in un comunicato -. Tale posizione, che non è stata in alcun modo condivisa né discussa in via preventiva con Uncc, non può che rappresentare un’opinione che l’avvocato Balestri esprime a titolo meramente personale. Si tratta, peraltro, di affermazioni destituite di qualsiasi veridicità, che si pongono in netto contrasto con il parere unanime della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale".

"In una fase di grande complessità sanitaria, sociale, economica come quella che tutta l’Italia sta attraversando in queste settimane e che non sta risparmiando davvero nessuno - prosgeue la nota -, l’Unione Nazionale delle Camere Civili ritiene che sia grave sminuire la portata della situazione contingente e condanna con vigore qualsiasi volontà di negazionismo. Banalizzare la tragedia e il lutto che ha colpito migliaia di famiglie nel nostro Paese è un atto che reca danno al decoro e alla reputazione dell’intera professione forense".