24.08.2022 h 14:57 commenti

L'ultimo grande abbraccio di Prato al vicesindaco Luigi 'Gigi' Biancalani. Biffoni: "Ho perso un babbo"

In Palazzo comunale la camera ardente aperta fino alle 22. Alle 18 commemorazione pubblica. Domani il funerale nella cattedrale di Santo Stefano, alle 16. Biancalani aveva 74 anni. Per decenni è stato tra le anime più attive della città con numerosi incarichi nel mondo della politica, del sociale e del volontariato

nadia tarantino

“Perdo un babbo, un punto di riferimento, un pezzo di famiglia. A Gigi devo tanto, ed è per lui che il lavoro della mia Giunta continuerà come e più di prima. Gigi lascia il grande esempio della passione, dell'amore, della voglia di fare al servizio della comunità”. Il sindaco Matteo Biffoni trasmette la grande tristezza che da ieri non lo ha abbandonato un attimo. Da ieri pomeriggio, da quando il vicesindaco Luigi Biancalani, “l'amico, babbo, parente”, si è spento, vinto dalla malattia contro cui ha lottato con forza e tenacia fino all'ultimo. Occhi lucidi, voce rotta dall'emozione, sguardo perso a fissare il posto che Gigi ha occupato per otto anni, prima con assessore al Sociale e poi anche come vicesindaco. 74 anni compiuti a marzo, medico con la passione per la politica, il sociale e il volontariato, Biancalani, figura storica del mondo cattolico, è morto il 23 agosto nella sua casa, stretto dall'abbraccio della moglie, dei figli e della nipotina.La notizia ha fatto presto il giro della città: una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere e non si tratta di quella reazione di circostanza che si manifesta davanti alla morte. Il sindaco, tra i primi a sapere, ha subito informato i suoi più stretti collaboratori chiedendo che si attivassero immediatamente per allestire già stamani la camera ardente in Palazzo comunale, nel salone consiliare che è stato teatro di tante 'battaglie' politiche a cui Luigi Biancalani non si è sottratto mai, neppure quando le questioni erano spinose, difficili, impossibili da risolvere.Stamani il feretro, alle 11, ha varcato l'ingresso del salone consiliare: ad aspettare Gigi erano già in tantissimi, e tutti hanno fatto sentire vicinanza e calore alla moglie Cosetta, ai figli Niccolò e Chiara. Fino alle 22 la camera ardente resterà aperta, poi il feretro sarà trasferito alle cappelle del Commiato della Misericordia dove resterà fino alle 15.30 quando sarà accompagnato dalla Brigata dei confratelli e delle consorelle nella cattedrale di Santo Stefano per l'ultimo saluto, alle 16.00, con la messa celebrata dal vescovo Giovanni Nerbini.Tanti hanno voluto stare accanto al loro amico, collega, medico. Tanti, e tra loro anche semplici cittadini che hanno varcato le porte del palazzo comunale per un saluto ad un uomo gentile, altruista, disponibile, capace. Sulla bara la sciarpa del Milan che il vicesindaco tifava con attaccamento ed entusiasmo. Le pagine del quaderno per le ultime dediche, gli ultimi messaggi hanno cominciato a riempirsi in fretta.Per decenni Luigi Biancalani è stato tra le anime più attive di Prato: il lungo corso di presidente dell’Ordine dei medici pratesi, consigliere comunale per venti anni fino al 1995, per quindici segretario comunale e provinciale della Dc, una parentesi in Forza Italia, e poi la sua grande passione per il volontariato con la carica di proposto della Misericordia mantenuta fino al 2014. E nel 2014 il ritorno alla politica. “Fu a lui che pensai subito quando diventai sindaco per la prima volta – il ricordo di Biffoni – uno dei punti fermi, una certezza per affrontare con serenità questo percorso bellissimo ma complicato. Devo tanto a Gigi”.Tra i primi ad esprimere il cordoglio sono stati la Misericordia, per 14 anni casa di Luigi Biancalani, e l'amico di sempre, Antonello Giacomelli, commissario Agcom.Ieri sera i social si sono trasformati in una piazza intitolata al vicesindaco: foto, dediche, ricordi, aneddoti, anche qualche battuta per accompagnare l'ultimo viaggio di Gigi.Biancalani ha sempre lavorato senza lasciarsi intimidire dalla malattia, ha continuato a prendere impegni, a rispettare gli appuntamenti, a ricevere i cittadini così come ha sempre fatto, fin dall'inizio. Ha continuato a farlo con il sorriso, con la pacatezza, con la disponibilità e con la grande capacità di ascolto riservata a tutti anche quando i problemi erano mille e di soluzioni quasi non ce n'erano. Sapeva che il Comune non avrebbe mai potuto dare risposte a tutti i bisogni dei cittadini, ma non si nascondeva: incontrava le persone, ci parlava, spiegava, cercava un modo per alleviare le sofferenze che, nell'assessorato al Sociale, trovano sempre lo sfogatoio preferito.