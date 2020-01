04.01.2020 h 17:00 commenti

L'ultimo commosso saluto di parenti e amici a Cristina, morta l'ultimo giorno del 2019

Nella chiesa della Resurrezione i funerali della 31enne rimasta vittima di un terribile incidente mentre si trovava con il fidanzato a Monteriggioni per festeggiare San Silvestro

Tanta gente e tanta commozione oggi pomeriggio nella chiesa della Resurrezione per l'ultimo saluto a Cristina Macrellino, la 31enne morta tragicamente la sera di San Silvestro, investita da un'auto mentre si trovava a Monteriggioni, in provincia di Siena, per trascorrere l'ultimo dell'anno in compagnia del fidanzato.

E oggi, seduto accanto alla bara bianca della sfortunata giovane, portata in chiesa dagli addetti dei servizi funebri della Misericordia, c'era anche il giovane, rimasto illeso nell'incidente ma ancora sconvolto per aver visto morire davanti ai suoi occhi la fidanzata. Insieme ai genitori e al fratello di Cristina, ha seguito la cerimonia funebre con i tanti amici e conoscenti della ragazza, che non hanno voluto mancare di far sentire la loro presenza e vicinanza in questo triste momento. Cristina Macrellino si era laureata e stava cercando lavoro. Aveva deciso di trascorrere l'ultimo dell'anno in provincia di Siena e con il fidanzato avevano scelto di usare il treno proprio per ridurre i rischi.

Il tragico incidente è successo verso le 18.30 del 31 dicembre, sulla Cassia, nel tratto che dal Castello di Monteriggioni porta al Municipio, un percorso che segue la vecchia via Francigena e risulta poco illuminato. La 31enne è stata investita dall'auto condotta da un commerciante della zona e non ha avuto scampo. La procura di Siena ha aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire esattamente la dinamica della tragedia.