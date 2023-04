28.04.2023 h 15:43 commenti

L'ultimo atto di generosità di Pietro e dei suoi genitori: donate le cornee

Il bambino abitava a Poggio a Caiano ed è morto ieri a 8 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore cerebrale diagnosticato quando aveva solo tre anni. Tutto il paese si stringe intorno alla famiglia

Eleonora Barbieri

Da ieri il cielo ha una stella in più. E' quella di Pietro Desii, morto all'età di 8 anni dopo una lunga battaglia contro una rara forma di tumore cerebrale. Una storia che ha colpito profondamente l'intera comunità di Poggio a Caiano dove il piccolo viveva con i genitori e la sorella maggiore e che ha pregato fino all'ultimo perchè avvenisse il miracolo. Pietro lascia un segno indelebile della sua presenza non solo nei nostri cuori ma anche nella vita della persona che a breve potrà tornare a vedere grazie al suo ultimo atto di generosità. Babbo Lorenzo, noto assicuratore della zona e mamma Francesca, hanno acconsentito alla donazione delle cornee. E' impossibile sapere chi le riceverà ma è bello pensare che sarà un altro bambino. Con la stessa gioia di vivere, la curiosità e la tenerezza che aveva Pietro.In segno di lutto, la campagna elettorale della lista Poggio Insieme è sospesa con annullamento di tutti gli eventi previsti nel fine settimana. "Pochi giorni fa ti abbiamo detto “ti vogliamo tutti bene” e tu con un filo di voce ci hai risposto “questo lo so”. - ha scritto sulla pagina Facebook il sindaco Francesco Puggelli, amico della famiglia e medico del Meyer dove il piccolo è stato seguito sin dall'inizio della sua Via Crucis - Questa è l’unica consolazione che rimane in questo momento di grande vuoto: sapere che hai sentito, in ogni momento, l’amore di tutta la tua comunità. Questo amore, quello di Poggio a Caiano, continuerà a sostenere la tua famiglia. Tu dal cielo dove ora sei insieme agli angeli, veglia sui tuoi genitori, la tua sorella e su tutti i bambini che continuano a lottare contro la malattia".Ed è stato proprio così. Poggio a Caiano ma anche Carmignano, dove la famiglia Desii è molto conosciuta, si sono strette attorno a Lorenzo e a Francesca per non farli sentire soli in questa tragedia. Due settimane fa la chiesa del SS. Rosario era gremita di persone per un momento di preghiera collettivo organizzato dal parrocco don Sergio Cristo. Il parroco di Poggio concelebrerà con Don Cristiano D'angelo i funerali che si terranno domani, 29 aprile, alle 15 nella chiesa di Bonistallo. Si prevede una partecipazione altissima. Per questo sarà fatta una diretta Facebook.Le offerte saranno donate all'associazione "Insieme a Giò", intitolata a una bambina di Scandicci colpita e sconfitta dallo stesso male. Un modo per aiutare le famiglie che stanno lottando a non perdere la speranza portando nel cuore Giò e Pietro.