L'insegnante di sostegno trasferita in un altro istituto tornerà nella sua scuola d'origine per continuare a seguire l'alunna disabile che ha seguito fino a oggi. Ha un lieto fine la vicenda di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi (LEGGI ) raccogliendo lo sfogo della docente, Chiara Bettazzi, preoccupata soprattutto per l'alunna che ha bisogno di continuità nelle relazioni per il suo percorso di formazione. Come già spiegato, tutto nascerebbe da una leggerezza nella compilazione della domanda di utilizzazione da parte dell'insegnante che oltre a indicare come scelta principale la scuola di provenienza, ha inserito anche l'opzione alternativa che poi è diventata principale. Oggi, 5 settembre, l'ufficio scolastico provinciale ha comunicato che l'insegnante tornerà nell'istituto di provenienza proprio come aveva richiesto, per la felicità della sua alunna e nel rispetto della continuità didattica.