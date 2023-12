14.12.2023 h 09:28 commenti

L'ottava edizione del Tullio d'Oro nel segno della ricostruzione post alluvione

Il riconoscimento dell'Associazione ex Allievi del Buzzi assegnato a Gabriele Innocenti titolare dell'Omega Filati a La Briglia perché "incarna perfettamente lo spirito pratese di non mollare mai". Il 20 dicembre anche l'ultimo impianto danneggiato tornerà operativo

A Gabriele Innocenti, titolare di Omega filati una delle aziende più danneggiate dall'alluvione del 2 novembre, è stato assegnato il Tullio d'Oro 2023. Il riconoscimento è promosso dall'associazione ex Allievi del Buzzi che ha scelto l'imprenditore de La Briglia in quanto “esempio di caparbietà, volontà e determinazione che incarna perfettamente lo spirito pratese di non mollare mai, non considerando il problema come una difficoltà ma focalizzandosi sulla soluzione”.Innocenti, infatti, a distanza di 50 giorni dall'alluvione è riuscito a far ripartire la sua attività: il 20 di dicembre anche l'ultimo impianto tornerà operativo. “Dedico questo premio alla mia famiglia e alla mia azienda - ha commentato l'imprenditore - è frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo passato momenti difficilissimi, questo riconoscimento lo voglio leggere in chiave positiva: non tutti i mali vengo per nuocere”.Durante la serata, che si è svolta nel salone del Consiglio comunale, sono stati anche premiati gli allievi dell' istituto Buzzi più meritevoli dell'anno scolastico 2022/23.Ecco i loro nomi. Niccolò Prattella (borsa di studio offerta da Raffaello Giorgetti), Leonardo Vaiani (borsa di studio offerta da Lanificio Bigagli), Eleonora Corsi (borsa di studio offerta da Rifinizione Santo Stefano), Francesca Malfatti (borsa di studio offerta da famiglia Moretti), Matteo Donati (borsa di studio offerta da Rifinizione Santo Stefano), Lapo Ghetti (borsa di studio offerta da famiglia Cecchi), Samuele Cartia (borsa di studio offerta da Elisabetta Nistri), Yasmin Nassari (borsa di studio offerta da Associazione Artiglieri d'Italia), Tommaso Tuminiello (borsa di studio offerta da famiglia Biancalani),Leonardo Minervino (borsa di studio offerta da Stefano Ballerini) e Marco Macherelli (borsa di studio offerta da Sandro Ciardi).Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore Simone Mangani e la consigliera regionale Ilaria Bugetti.