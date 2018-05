05.05.2018 h 10:20 commenti

L'ospedale di Prato si prepara al "chiuso per ferie", settanta posti letto in meno nel periodo estivo

Riduzione più contenuta rispetto allo scorso anno. Chiusura totale per chirurgia settore 1 dal 21 luglio al 16 settembre, diminuzione graduale negli altri reparti mentre alcuni resteranno sempre aperti. Il piano ferie sarà sottoposto ai sindacati nei prossimi giorni

nadia tarantino

Letti chiusi per ferie. L'ospedale Santo Stefano si prepara a ridurre i 575 posti letto per far fronte al periodo estivo che va dal 4 giugno al 24 settembre. I vertici della Asl Toscana centro hanno messo a punto il piano ferie che nei prossimi giorni sarà discusso con i sindacati. Una settantina i posti in meno nel periodo più critico con varie oscillazioni.Il dettaglio reparto per reparto.Dal 10 giugno al 20 settembre i posti letto di medicina 1 passeranno da 56 a 42, mentre quelli di medicina 2 dagli iniziali 56 diventeranno 42 tra il 18 giugno e il 16 settembre. Il settore 1 di chirurgia chiuderà tutti e 22 i posti letto dal 21 luglio al 16 settembre, mentre il settore 6 avrà una riduzione graduale: i 47 letti scenderanno a 40 dal primo luglio, a 22 dal 30 luglio per poi salire a 40 dal 10 settembre e tornare a regime dalla settimana successiva. Nel reparto di cardiologia i posti letto scenderanno da 20 a 16 e in quello di pediatria neonatologia da 34 a 26 dal 4 giugno al 20 settembre.Sempre aperti e a regime i reparti di medicina 3, neurologia, neurologia stroke, day hospital neurologico, malattie infettive, medicina polispecialistica, day hospital oncologico, salute mentale e dipendenze, chirurgia settore 2, rianimazione, utic, emergenza pediatrica, obi, osservazione breve, ostetricia.Una riduzione più contenuta rispetto alla scorsa estate quando, nel picco massimo di ferie, furono chiusi cento posti letto.