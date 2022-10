04.10.2022 h 16:45 commenti

L'ospedale di Prato mette a punto un protocollo per ridurre le trasfusioni in chirurgia

A realizzarlo un team di chirurgia generale, anestesia e centro sangue per aumentare la sicurezza dei pazienti

Si chiama Pazient blood management (Pbm), il protocollo clinico frutto del lavoro di un team di chirurghi generali, anestesisti, trasfusionisti e medici internisti dell'ospedale Santo Stefano di Prato per la riduzione del numero di trasfusioni. Il protocollo, spiega una nota, si riferisce a tutto il percorso di cura del paziente chirurgico: preoperatorio, intraoperatorio e postoperatorio.

La gestione appropriata della risorsa sangue consiste in tre categorie di approccio di cura: ottimizzare la capacità di produrre globuli rossi, minimizzazione delle perdite ematiche perioperatorie e utilizzo ottimale delle risorse fisiologiche del paziente in modo da tollerare la condizione di anemia. Una gestione corretta del paziente prima dell'intervento chirurgico è fondamentale. Molti pazienti arrivano in sala operatoria con anemia, che risulta essere una controindicazione negli interventi che prevedono un importante sanguinamento, oltre ad essere un fattore di rischio per ricevere la terapia trasfusionale. Prima dell'intervento viene valutato il paziente individuando le condizioni cliniche che possono rappresentare fattori di rischio per complicanze perioperatorie. Nella fase dell'intervento viene effettuato un monitoraggio dell'andamento della condizione di anemia ed attuate strategie chirurgiche ed anestesiologiche che consentano una riduzione delle perdite ematiche. Al termine dell'operazione è importante stabilizzare il paziente, nelle prime ore viene trasferito nella Recovery room con monitoraggio di tutti i parametri e proseguirà il percorso fino alla stabilizzazione clinica. Le evidenze scientifiche dimostrano che l'applicazione del Pbm determina risultati migliori, una limitazione delle complicanze perioperatorie, una riduzione dei tempi di ospedalizzazione ed un rapido recupero alla vita quotidiana del paziente.

Il gruppo di lavoro del Santo Stefano che ha curato il protocollo clinico è composto dal Guglielmo Consales, direttore Anestesia e Rianimazione; Antonio Crocco, direttore immunologia e medicina trasfuzionale; Laura Campiglia dirigente anestesista e Simone Anderini referente infermieristico. Il team di coordinamento ed approvazione del documento: Franco Vocioni, direttore del Dipartimento Medicina di laboratorio; Stefano Michelagnoli, direttore Dipartimento chirugico; Sara Melani, direttrice sanitaria dell’ospedale e Daniela Ammazzini; direttrice assistenza infermieristica Prato.