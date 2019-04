L'ordine degli avvocati di Prato ha compiuto 50 anni. Un traguardo importante festeggiato ieri, 3 aprile, alla presenza dei rappresentanti di tutte le parti che compongono la giustizia: procura, tribunale e naturalmente gli avvocati. Nell'aula Galli Alessandrini, dopo un brindisi e un rinfresco, il presidente dell'ordine Lamberto Galletti ha ricordato le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita e alla strutturazione di questa realtà: "Era il 3 aprile del 1969 quando si tenne il primo consiglio dell'ordine pratese, un anno dopo la nascita del tribunale. - ha spiegato - Pietro Zipoli fu il primo presidente. All'inizio eravamo 54 iscritti di cui 16 procuratori legali. La vogli di indipendenza da Firenze, si era già manifestata prima della nascita dell'ordine con la creazione di un'associazione di avvocati pratesi". Tra le battaglie portate avanti dall'ordine, Galletti sottolinea quella per evitare l'accorpamento con il palazzo di giustizia di Firenze: "Nel giugno del 2015 ci siamo riuniti proprio in questa aula per difendere il nostro tribunale. Eravamo tantissimi. - afferma Galletti - Non è stato campanilismo e anche se qualcuno ha sparso la voce che a Firenze la giustizia avrebbe funzionato meglio, noi abbiamo pensato al disagio che avrebbero dovuto sopportare i cittadini e al rischio che avrebbe corso Prato nel perdere la specficità del suo tribunale. Da allora, grazie all'impegno di tutti, le cose sono migliorate. Nonostante le difficoltà siamo ancora qui".Anche il presidente del tribunale, Francesco Gratteri, ha sottolineato l'importanza della presenza in città del palazzo di giustizia e della collaborazione con l'ordine degli avvocati. Alla festa era presente anche il sindaco Matteo Biffoni che ha brindato in prima persona dato che è un avvocato: "Queste sono le nozze d'oro dell'ordine con la città".