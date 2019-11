C'è anche un monumento pratese tra i ventisette nuovi progetti che saranno finanziati con 500mila euro grazie ai cittadini che hanno votato i “luoghi del cuore” alla nona edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Si tratta dell’Oratorio di San Bartolomeo - giunto al 26° posto della classifica nazionale de “I Luoghi del Cuore” 2018 – che riceverà un contributo di 12.000 euro.

Edificato nel terzo quarto del Trecento sull’antica via Cava e oggi inserito nel tessuto urbano della città, l'Oratorio è un particolare esempio di edificio religioso in stile gotico del territorio pratese. All’interno, nella navata e nell’abside, è ricco di affreschi eseguiti tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, attribuiti a Francesco di Michele, Arrigo di Niccolò e Cenni di Francesco. L’originalità della decorazione dell’altare trova ulteriore espressione nella raffigurazione, sul fianco destro, di una nicchia con i vasi liturgici, uno dei primi prototipi di natura morta della storia dell’arte italiana.

Il chiesino, come viene chiamato affettuosamente, riveste un importante valore identitario in primo luogo per gli abitanti di San Giusto, che hanno “fatto squadra” per raccogliere il maggior numero di voti in occasione della nona edizione del censimento, ma anche per la città intera, proprio per l’importanza delle pitture che conserva e delle tradizioni popolari evocate, in un armonico connubio tra devozione religiosa e memoria contadina.