L'Oratorio dello sport a Chiesanuova è di "interesse pubblico", tariffe agevolate per pallamano e calcio

Lo ha stabilito la commissione urbanistica e a breve anche il Consiglio comunale. Opposizione in parte astenuta e in parte favorevole

Il progetto è privato ma di pubblico interesse. Lo ha decretato stamani, 8 giugno, la commissione urbanistica del Comune di Prato e altrettanto farà oggi pomeriggio il Consiglio comunale, dopo l'esame dello studio di fattibilità del cosiddetto Oratorio dello sport presentato da un raggruppamento temporaneo d'impresa formato da una cordata di imprenditori (Santi, Ranaldo, Gualtieri, Matteini, Magni, Nigro, Logli) riuniti nella Faipo srl e dall'Ac Prato. Progetto da quasi 36 milioni di euro più Iva da realizzare nei 10 ettari di terreno di proprietà che si trova tra via della Pace, la tangenziale e il cimitero di Chiesanuova, già con destinazione urbanistica a servizi sportivi. Il pubblico interesse, arrivato dopo l'esito positivo della conferenza dei servizi preliminare, è legato alla stipula di una convenzione per garantire spazi per il calcio a 5, il calcio a 11 e la pallamano a tariffe agevolate.E' presto per parlare dei dettagli. Siamo solo alla fattibilità dell'intervento a cui comunque il Comune ha già imposto la realizzazione di una vasca d'espansione per garantire la sicurezza idraulica dell'area. Come è stato ribadito più volte stamani dal presidente della commissione, Maurizio Calussi del Pd, e dalla dirigente dell'urbanistica, Pamela Bracciotti, la convenzione sull'uso degli spazi sarà frutto di una trattativa tra i proponenti e il Comune. Senza un accordo tra le parti non sarà rilasciato il permesso a costruire.Andiamo con ordine. Sulla scia della cosiddetta Legge Stadi (del 2013, modificata nel 2017) che prevede facilitazioni per accedere al credito sportivo e iter amministrativi più snelli, il gruppo vuole realizzare un centro sportivo di eccellenza regionale e nazionale. I 24mila metri quadrati di area sportiva saranno occupati da 14 campi da paddle, cinque da tennis, due da calcio a 5/pallamano, 2 da calcetto, tre da calcio a 11 di cui 2in copertura con capienza da 580 posti. Ci saranno due arene con tribune: una da 900 posti per partite di calcio a 5/pallamano e l'altra da 800 posti per tennis/paddle. Correda il tutto l'area commerciale, 2.500 mq per bar-ristoranti, vendita articoli sportivi e ambulatori medici, e l'area ricettiva, 3.700 mq dedicati a un edificio di 5 piani con 72 camere e un ristorante. Quest'ultima parte sarà a valle del completamento del polo sportivo e opzionale in base a valutazioni finanziarie e di mercato. Oltre alla vasca, tra le opere di urbanizzazione il Comune ha imposto la realizzazione di un parcheggio pubblico al servizio del cimitero di Chiesanuova, di un nuovo collegamento tra via della Pace e via Melis con nuove aree di sosta alberate sia pubbliche che private, di piste ciclabili con il palazzetto dello Sport e con la stazione di Borgonuovo.Da oggi questo progetto è di pubblico interesse. Il via libera ha avuto il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e di quello di centrodestra Leonardo Soldi. Il resto dell'opposizione, Daniele Spada della Lega e Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, si è astenuto per il poco tempo avuto a disposizione per esaminare le carte. Soldi, autore della richiesta di approfondimento dell'aspetto sportivo dopo quello urbanistico di martedì scorso, ha chiarito la sua posizione pungolando il vicesindaco Faggi sul suo intervento a inizio commissione in cui ha dichiarato la necessità di creare sinergie con il privato per dare risposte a tutte le discipline sportive: “Partiamo dal presupposto che i proponenti potranno raggiungere lo stesso obiettivo, seppur in tempi diversi, se noi dicessimo di no perché quell'area è privata e già a destinazione sportiva. Abbiamo quindi davanti a noi l'opportunità per dare una valenza pubblica all'intervento attraverso la futura convenzione con precise garanzie. Mi compiaccio poi che il modello pubblico-privato sia giudicato il più efficace per dare risposte ai cittadini anche dal centrosinistra che quindi, viene dalla nostra parte politica. Sottolineo anche che se il Comune non ce la fa a dare risposte a determinati settori sportivi, significa che ha fatto promesse elettorali che poi non ha rispettato”. Colpo di fioretto a cui ha risposto l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis: “Questa impostazione non è né di destra né di sinistra. E' semplicemente nel piano operativo che dà la possibilità di proporre interventi al pubblico e al privato. In quest'ultimo caso subordina il via libera a una convenzione in una logica di utilità pubblica”. Ora i privato dovranno preparare il progetto esecutivo vero e proprio.