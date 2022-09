08.09.2022 h 17:41 commenti

L'onorevole Paolo Barelli a Prato per parlare di sport dilettantistico

L'esponente di Forza Italia nonché presidente della Federnuoto interverrà ad un incontro promosso dalla parlamentare pratese Erica Mazzetti al Beste Hub di via Bologna

Dopo lo storico ed entusiasmante trionfo azzurro agli Europei di Nuoto di Roma, Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera nonché Presidente della Federazione Italiana Nuoto, sarà a Prato domani sabato 10 settembre per un incontro promosso dalla parlamentare pratese Erica Mazzetti, candidata del Centrodestra alla Camera.

L’evento, che si svolgerà al Beste Hub di via Bologna n. 243, a partire dalle 10.30, è incentrato sulle prospettive dello sport giovanile e dilettantistico, sui bisogni delle società del territorio, fiaccate da prezzi energetici fuori controllo, problema lungamente affrontato da Mazzetti con proposte concrete. All’incontro parteciperanno Simone Cardullo, presidente regionale Coni, e Massimo Taiti, delegato del Coni, interverranno anche la candidata al Senato Rita Pieri e il sottosegretario Deborah Bergamini, candidata alla Camera nel proporzionale.

“Lo sport giovanile e dilettantistico, vera base per ogni movimento, ha dovuto sopportare due anni terribili, prima con la pandemia, le chiusure, gli aiuti pressoché inesistenti da parte del governo giallorosso, insieme a diversi interventi normativi molto discutibili e certo non risolutivi, come stanno denunciando in molti”, spiega Mazzetti. “A questi temi, che investono tutto il movimento sportivo italiano, legheremo anche il caso di Prato dove gli impianti sportivi sono una lacuna evidente, mai affrontata dal Pd, anzi. E il rischio vero è che il movimento cittadino perda posizioni, nonostante l’ottimo lavoro delle società sportive. Forza Italia affronterà il problema con gli interlocutori diretti, per elaborare insieme proposte concrete”.