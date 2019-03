01.03.2019 h 13:03 commenti

L'onorevole Donzelli al campo nomadi di San Giorgio a Colonica: “Queste strutture devono essere rase al suolo”

Il parlamentare insieme ai dirigenti nazionali, a iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia si è presentato 'a casa' delle famiglie Sinti: "Cercatevi un lavoro e una casa, la pacchia è finita". Qualcuno ha dichiarato di votare per il partito della Meloni, altri hanno ringraziato Di Maio e Salvini per il reddito di cittadinanza. "Non lo voglio il vostro voto, voglio chiudere questo schifo"

nadia tarantino

“Voglio che i campi nomadi vengano rasi al suolo e che al loro posto nascano giardini e campi di calcetto per i bambini. Vi dovete trovare una casa e un lavoro, la pacchia è finita. Te voterai per noi? Lascia stare, non lo voglio il tuo voto”. Una visita movimentata quella fatta oggi, venerdì primo marzo, da, parlamentare di Fratelli d'Italia, al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. Un sopralluogo per documentare le condizioni dell'area: “Sudicio, degrado, irregolarità – il commento – questo schifo deve finire”. Tutto in diretta su Facebook e tutto seguito con la controdiretta dei Sinti che hanno risposto all'onorevole Donzelli chiedendo un lavoro e una casa: “Andate e cercarvelo il lavoro come fanno tutti – la replica – la mia soluzione è semplice: uno o due mesi di tempo per darvi modo di regolarizzarvi trovandovi un lavoro e una casa in affitto come tutti e poi si abbatte questo schifo perché questa roba deve finire, se siete nomadi vi dovete spostare e invece state qui da anni e allora prendetevi una casa in affitto. Non ci possono essere discriminazioni per agevolare Rom e Sinti”.Accompagnato dai dirigenti nazionali del partito, da iscritti e simpatizzanti, Donzelli ha mandato un segnale chiaro agli alleati: “Fratelli d'Italia – ha detto – appoggerà il candidato sindaco che si impegnerà a radere al suolo i campi nomadi e a pretendere il rispetto delle regole. Milone, Spada o chiunque altro non mi importa, mi importa solo che finisca questa indecenza”.I Sinti non si sono fatti trovare impreparati e non solo hanno fatto la loro diretta Facebook in contemporanea a quella dell'onorevole ma hanno ricordato di essere cittadini italiani, di essere disposti a lavorare se qualcuno gli offre un'occupazione e di essere disposti ad abitare in una casa se qualcuno gliela dà. “Fate come tutti: cercatevi un lavoro e una casa in affitto e nel frattempo tenete pulito questo posto – le parole di Donzelli – avete chiamato Alia per chiedere di portare via tutti questi rifiuti? Come non sono vostri? E di chi sono le carcasse del camion pieno di spazzatura qui fuori, e tutto quel vetro perché non lo buttate nel cassonetto che è vuoto? E gli scarti tessili da dove vengono? E lei – rivolgendosi ad un sinto che all'onorevole ha mostrato la sua dimora, una piccola roulotte – che farà? Siccome non ha lavoro e vive qui chiederà il reddito di cittadinanza e ringrazierà Di Maio”. Risposta: “Sì, e ringrazierò anche Salvini”.E un altro sinto: “Io voto Fratelli d'Italia e lei mi dice che non vuole il mio voto. Io sono un italiano, anche noi siamo fratelli d'Italia”. Piccata la replica del parlamentare: “Non lo voglio il suo voto, ne faccio a meno perché voi chiedete aiuti e invece dovete andare a lavorare e pagare l'affitto di casa”. Botta e riposta molto vivace che è continuato con altri residenti del campo nomadi: “Ma lei lo sa che siamo italiani, perché tutti questi pregiudizi? Piuttosto ci aiuti a migliorare la nostra condizione”. “Dovete fare come fanno tutti – ancora Donzelli – non stare qui, così. Ripeto: la mia soluzione per voi è radere al suolo e restituire questa area alle famiglie e ai bambini e appoggeremo il candidato sindaco che punterà a questo”., indicato dalla Lega come candidato sindaco di Prato ma sul quale non è stata ancora trovata la convergenza con gli alleati, risponde all'onorevole Donzelli: "Il rispetto delle regole è imprescindibile per chiunque e quindi riguarda tutti indistintamente. Parlo tutti i giorni con gli imprenditori che fanno grossi sforzi per rispettare le regole a cui sono soggetti e non è assolutamente giusto che per qualcuno questo non valga. La legalità è e deve essere un punto fermo sempre e per tutti"."Ringrazio l’onorevole Donzelli di aver acceso i riflettori sulla situazione dei Sinti. Peccato che ogni volta riesce ad affrontare il tema giusto con le soluzioni sbagliate - affermasegretario del circolo Pd Mario Malinconi di San Giorgio a Colonica -. L’onorevole propone soluzioni banali a temi complessi. Sventola le bandiere della forza e dell’odio per mostrarsi forte evidenziando la debolezza e la pochezza della sua politica e della politica che rappresenta. Un onorevole che parla di cittadini italiani, residenti a Prato, suoi concittadini, additandoli come ladri. Mettendoli in piazza senza il minimo rispetto, da parte sua, della legalità. Se è a conoscenza di reati di cui accenna si comporti come indica la legge. Ricordo all'onorevole che ha l'obbligo di denunciare se è a conoscenza di un reato. La politica in cui credo non è questa. La politica deve dare invece risposte importanti e lungimiranti. Il punto di partenza non può che essere l’istruzione scolastica prima e la cultura in senso lato poi. Solo tramite questo percorso si può generare inclusione, solo tramite questo percorso si può aspirare un domani ad una soluzione diversa"."Anche noi crediamo che la questione dei campi debba essere analizzata e risolta: insieme e non contro chi ci vive - afferma, segretario dei Gd -. Siamo stati a trovare i Sinti di Iolo e di viale Marconi, famiglie accoglienti che cercano di vivere nel rispetto delle regole nonostante la quotidiana discriminazione che sono costrette a vivere a scuola e a lavoro Inutili e dannosi gli slogan sul radere al suolo. Così si alimentano conflittualità che ricadono sulla sicurezza loro e dei loro figli".