L'ondata di caldo abbraccerà Prato fino a Ferragosto, poi qualche grado in meno ma più umidità

Termometri alle stelle ma il record resta ancora quello di luglio 1952: 41 gradi. "Qualche giorno di fresco si avrà dopo il 20 agosto", dicono gli esperti della pagina Facebook 'Meteo per Prato e Provincia'

Con una temperatura massima salita oggi, venerdì 13 agosto, fino a 39,2, va alla zona di Prato est il record cittadino di giornata di questo caldo intenso che continuerà fino a Ferragosto. La stazione di Prato Università ha sfiorato i 39 gradi, fermandosi a 38,9, esattamente come la stazione Baracca. Ma ci sono state punte più alte altrove in provincia come i 39,6 gradi rilevati a Poggio a Caiano e i 39,5 ad Artimino, e, spostandosi appena fuori dall'area pratese, i 39,8 gradi misurati a Montale. A Sofignano temperatura massima a 38,1. Termometri alle stelle ma mai quanto il record assoluto di 41 gradi che fu raggiunto a Prato nel luglio del 1952, o il record mensile di 40,9 per il quale serve tornare ancora più indietro, al 1943.Niccolò Nannini e Samuele Andreano, esperti di meteo e ideatori della pagina Facebook 'Meteo per Prato e Provincia', stanno monitorando l'ondata di caldo che già da mercoledì sta abbracciando il territorio pratese. “Dieci gradi sopra la media – spiega Nannini – e per veder calare le temperature si dovrà aspettare ancora qualche giorno”. L'ondata di caldo, particolarmente intensa e duratura, ha conosciuto ieri l'inizio del picco massimo che durerà fino a domani con massime che potranno salire oltre 40-41 gradi e, nel caso, segnare il nuovo record. Il caldo è iniziato mercoledì scorso con temperature medie sempre oltre i 38 gradi in un crescendo che si esaurirà domani pur mantenendo il termometro molto alto anche nella giornata di Ferragosto. Poi, da lunedì, si tornerà intorno ai 38 gradi ma a fronte di un abbassamento della temperatura ci sarà un aumento dell'umidità. “Il grecale – spiega Niccolò Nannini – verrà sotistuito da correnti occidentali un poco più fresche”.Oggi, rispetto a 24 ore prima, le temperature sono state leggermente più basse ma nulla che possa essere stato percepito come un'attenuazione: la stazione di Prato Chiesanuova era arrivata ieri a 40,6, quella di Poggio a Caiano a 40,7, Artimino 40,1, Prato Baracca 40, Montemurlo 39,9, Prato Università 39,5, Prato est 39,2, Sofignano 38,7 e, fuori provincia, Montale 40,2.Difficile dire cosa accadrà più avanti. “Le previsioni a lungo termine hanno una attendibilità bassa – avverte Nannini – la media dovrebbe attestarsi tra i 30 e i 35 gradi con qualche giorno più fresco dopo il 20”.