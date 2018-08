06.08.2018 h 15:00 commenti

L'Ombrone non fa più paura, ci sono i soldi per una nuova vasca d'espansione. Sindaci soddisfatti

La giunta toscana ha approvato la seconda tranche del finanziamento per la costruzione dell'opera a Castelletti. L'investimento totale è di oltre 3 milioni di euro

Si aggiunge un nuovo importante tassello al quadro di opere pubbliche per garantire la sicurezza idraulica del torrente Ombrone. La Regione Toscana ha approvato la seconda tranche di finanziamento, pari a 1 milione e 700mila euro che si aggiunge alla prima da un milione e mezzo approvato a maggio, per un totale di 3 milioni e 200mila, per la realizzazione della cassa d'espansione di Castelletti, nel comune di Carmignano al confine con quello di Signa, a valle dell'abitato di Poggio a Caiano.

I lavori potranno partire dunque a primavera 2019, dopo la conclusione della fase degli espropri che inizierà subito. L'intervento è ritenuto presupposto fondamentale per poter intervenire sull'allargamento e sull' innalzamento del ponte all'Asse, nel comune di Poggio a Caiano, che secondo la Regione "è ad oggi il principale nodo critico lungo l'Ombrone pistoiese".

"Questo intervento – ha detto l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni - riveste una particolare significatività per tutto l'Ombrone pistoiese perché ci permette di dare riposta sia ai territori delle province di Prato e di Pistoia, sia di migliorare la capacità di smaltimento delle acque nel tratto vallivo di questo importante fiume dove, gli interventi realizzati nel territorio di Quarrata e Serravalle e gli ulteriori interventi in corso di progettazione, contribuiranno a mettere definitivamente a un livello adeguato di sicurezza aree che troppo spesso in passato hanno subito importanti disagi e danni dall'alluvione dell'Ombrone e dei suoi affluenti".

Soddisfatti gli amministratori di entrambi i Comuni medicei. “Per ridurre il rischio idraulico serve un’attenzione quotidiana che parte dai piccoli lavori di cura del territorio fino ad arrivare all’impegno su grossi progetti insieme a partner come la Regione Toscana che ringrazio. Il punto a Poggio a Caiano è presto fatto. - spiega il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli - Oltre alla buona notizia su Castelletti, stanno andando avanti proprio in queste ore i lavori per rafforzare gli argini e per ripulire il letto del torrente. Per mettere ulteriormente in sicurezza l’alveo è stato anche rimosso l’isolotto di terra che si è formato fra la foce del rio Collecchio e il Ponte Manetti. Possiamo dire che l’impegno e l’attenzione sono al massimo. Fa tutto parte di un unico mosaico che, passo dopo passo, ci permetterà di realizzare quel che abbiamo in mente: i primi studi per la realizzazione del Ponte alla Nave e poi, come secondo passo, l’inizio della progettazione del nuovo ponte all’Asse”.

E se è vero che la nuova cassa sarà utile soprattutto per Poggio, va anche detto che sorgerà sul territorio di Carmignano, Comeana nello specifico: "Questo finanziamento regionale - afferma il sindaco Edoardo Prestanti - rappresenta la conclusione di un’opera di importanza strategica per la salvaguardia del nostro territorio, fondamentale per difendere definitivamente Carmignano dalle piene del torrente Ombrone”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco e assessore all'Ambiente Federico Migaldi, che ha detto: "Ben vengano gli interventi che investono denaro pubblico in opere di prevenzione e tutela dell'ambiente, grazie ai quali si evitano così danni e disagi umani poi difficili da risanare".