L'ombra del racket sul devastante rogo dei pronto moda al Macrolotto Uno

La procura aspetta di raccogliere gli ultimi elementi ma sembra ormai certa l'origine dolosa delle fiamme. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di uno scontro legato alla fornitura delle grucce alle ditte

Più passano le ore, più vanno avanti le indagini e più prende corpo l'ipotesi che all'origine dell'incendio che la notte tra il 12 e il 13 settembre, nel Macrolotto 1, ha distrutto tre pronto moda e danneggiato pesantemente un quarto, ci sia l'ombra del racket. L'incendio sarebbe frutto di una scontro, tutto interno all'imprenditoria cinese, che avrebbe per oggetto la fornitura delle grucce alle ditte che vendono capi di abbigliamento all'ingrosso. Pare che si tratti di qualcosa di più di un'ipotesi. La procura è in attesa di ricevere dalla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco il risultato delle prime indagini: elementi utili a mettere in fila un primo ragionamento sulle modalità con le quali si è sprigionato il rogo e su come si è esteso divorando i tre pronto moda e danneggiandone un altro insieme alla tessitura Furpile Moda (unica azienda italiana tra le quindici che occupano i settemila metri quadrati dell'immobile). Importante sarà anche capire se i prelievi effettuati subito dopo la fine delle operazioni di spegnimento, abbiano rilevato tracce di sostanze acceleranti.Al di là di questo, non sembrano esserci dubbi sull'azione dolosa. Un'azione su cui si concentrano le attenzioni degli investigatori perché se è vero che la pista che viene privilegiata è quella del racket, c'è da capire se nell'obiettivo rientrava solo uno o tutti e quattro i pronto moda. Un incendio che si è propagato oltre le intenzioni o un incendio che voleva colpire tutte le aziende cinesi? Risposte, eventualmente, potranno arrivare quando sarà aperta l'inchiesta (titolare il sostituto Lorenzo Boscagli) e quando gli elementi a disposizione e gli ulteriori accertamenti che saranno disposti (la porzione distrutta è sotto sequestro), consentiranno di rendere più nitida l'ipotesi del racket.Un giro di affari vorticoso, fatto di montagne di soldi quello che muove il mercato delle grucce e che potrebbe aver spostato interessi e appetiti, specie in un momento di crisi economica. In passato, era stato il mercato delle spedizioni a generare una violenta guerra nell'imprenditoria cinese: l'operazione China truck portò a galla un sistema che controllava e gestiva il traffico delle merci cinesi in circolazione in Europa. La direzione distrettuale antimafia di Firenze smantellò l'organizzazione che imponeva alle aziende a quali spedizionieri affidarsi, imposizione fatta a suon di violenze. Il cuore di quella organizzazione era diviso tra Prato e Roma. Un'indagine enorme, laboriosa, faticosa, complicata. Le migliaia e migliaia di intercettazioni lambirono un altro settore di interesse: quello delle grucce.