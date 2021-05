21.05.2021 h 12:24 commenti

L'omaggio di Alice a Battiato è l'evento clou dei "Concerti a San Domenico"

La rassegna si terrà dal 15 al 30 luglio nel chiostro della chiesa e unisce la musica classica con quella d'autore. A organizzarla la Scuola di musica Giuseppe Verdi insieme alla Camerata strumentale Città di Prato e a Fonderia Cultart

E' già sold out l'omaggio di Alice alle canzoni di Battiato in programma il 17 luglio e che rappresenta l'evento clou dei quindici giorni di musica in programma dal 15 al 30 luglio nel chiostro di San Domenico, nel centro storico di Prato. "Concerti a San Domenico - Musica classica e d'autore" è il festival musicale organizzato dalla Scuola di musica Giuseppe Verdi insieme alla Camerata strumentale Città di Prato e a Fonderia Cultart. La rassegna prevede 10 concerti di musica classica, inizialmente programmati da ottobre a maggio scorsi, e unisce le due rassegne musicali più importanti della Scuola Verdi: "L'ora del concerto" e i "Concerti di primavera".

A questi si aggiungono alcuni dei concerti programmati da Fonderia Cultart al Teatro Politeama Pratese nella scorsa stagione, che per la pandemia non si sono svolti: tra questi Alice (già sold out) che canta Battiato, Paolo Benvegnù, Ginevra di Marco e Gaia Nanni oltre ai musici di Guccini e Nicola Piovani.

I concerti della Scuola di Musica e della Camerata Strumentale sono ad ingresso gratuito previa prenotazione. Occorre prenotare mediante la piattaforma on line www.camerata.boxofficetoscana.it o presso la biglietteria del Teatro Politeama Pratese (tel 0574 603758) o dell'Ex Chiesa di San Giovanni (tel 0574 603376)

I concerti di Alice, Benvegnù, Musici di Guccini, Donne Guerriere e Nicola Piovani sono a pagamento, biglietti disponibili on line su Ticketone.it, presso tutti i punti vendita Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Politeama Pratese (tel 0574 603758) o dell'Ex Chiesa di San Giovanni (tel 0574 603376).