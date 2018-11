23.11.2018 h 12:45 commenti

L’omaggio a Claude Bolling chiude l’undicesima edizione del Festival musicale d’autunno

Alle Scuderie medicee il Jazz Bolling Quintet eseguirà le opere più famose del grande musicista jazz francese

Terzo ed ultimo appuntamento con il “Festival musicale d’autunno”. Domani sabato 24 novembre, alle 21.15, nella sala Spadini delle Scuderie medicee di Poggio a Caiano è in programma il concerto conclusivo della 11a edizione della manifestazione promossa dalla Pro Loco di Poggio a Caiano in collaborazione e con il patrocinio del Comune, con la direzione artistica del maestro Marco Annunziati.

A salire sul palco sarà il Jazz Bolling Quintet, una nuova formazione cameristica di musicisti jazzisti e non, di fama internazionale, che farà il suo debutto proprio in occasione del festival. Compongono il quintetto: Arcadio Baracchi al flauto, Marco Annunziati alla chitarra, Massimiliano Calderai al pianoforte, Marco Benedetti al contrabbasso e Stefano Rapicavoli alla batteria. Tutti i componenti vantano numerosi riconoscimenti artistici sia in Italia che all'estero, come solisti o in formazione cameristica, oltre a prestigiose collaborazioni ed incisioni discografiche.

Alle Scuderie medicee presenteranno un “Omaggio a Claude Bolling”, uno dei più grandi musicisti viventi del jazz francese. Del compositore eseguiranno alcune sue opere più significative, come la Suite n.1 per flauto e jazz piano trio e la "Picnic Suite" per chitarra classica, flauto traverso e jazz piano trio, per un concerto raffinato ma dal ritmo coinvolgente e godibile da tutti.

Durante il concerto si potranno inoltre ammirare le sculture di Andrea Roggi, artista toscano, ospite di questa edizione del festival, particolarmente conosciuto per le sue creazioni in bronzo.