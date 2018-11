27.11.2018 h 10:59 commenti

L'olio della Val di Bisenzio conquista i visitatori di Fico Eataly world, il parco del cibo

Successo della missione a Bologna delle amministrazioni di Vaiano e Vernio. Il prodotto del frantoio di Sofignano piace ai ristoratori, va bene anche la vendita on line. L’annata si è confermata ottima sia sul fronte della qualità che su quella della quantità

Centinaia di persone, compresa una soddisfattissima turista cinese, hanno assaggiato e acquistato l’olio della valle del Bisenzio in trasferta a Fico Eataly world, il parco del cibo di Bologna. La missione del fine settimana appena trascorso, che ha avuto come protagonista il frantoio della Vallata e il supporto dei Comuni di Vaiano e Vernio, ha avuto un risultato davvero positivo. Presenti i sindaci Primo Bosi e Giovanni Morganti. “L’obiettivo di promuovere e far conoscere il nostro prodotto è stato ampiamente raggiunto - mette in evidenza Bosi - Il nostro olio è stato molto apprezzato dai numerosi visitatori italiani e da diversi stranieri presenti. Non solo: particolari contatti sono stati presi con alcuni ristoratori presenti che hanno dimostrato notevole interesse per l’etichetta del frantoio. Inoltre numerosi visitatori si sono mostrati molto interessati all’acquisto on line”.

Quella della vallata è una produzione sicuramente originale che può vantare una qualità molto alta. L’accoglienza ricevuta a Fico lo dimostra. L’annata del resto si è confermata ottima sia sul fronte della qualità che su quella della quantità.

Il frantoio di Sofignano, struttura dalla tecnologia moderna, è un punto di riferimento per la Vallata ma anche per i produttori dell’area di Prato e Montemurlo. La cooperativa raccoglie circa 200 soci.

L’olio viene lavorato a freddo a una temperatura media di 26 gradi, l’impianto è dotato di un frangitore a dischi rotanti e di un decanter a due fasi che separa la sansa dalla parte liquida che è formata da acqua e olio, successivamente si procede a liberare l’olio dall’acqua. Due giorni alla settimana sono dedicati alla frangitura biologica. Il 30% dell’intera produzione ha infatti la certificazione bio. Il processo di frangitura e di imbottigliamento è certificato da Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale).



