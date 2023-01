08.01.2023 h 22:44 commenti

La sanità territoriale che non c'è, ecco l'odissea di una paziente oncologica per avere una flebo contro il dolore

Il day service oncologico non funziona il sabato e la guardia medica non ha mai risposto alle ripetute chiamate dei familiari della donna, aiutati solo da un'infermiera del 118

(e.b.)

Grazie al coraggio di una lettrice, vi raccontiamo cosa significa in concreto l’espressione “il territorio non fa filtro” rispetto all’assalto che ogni giorno deve subire il pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Il problema non sono solo i casi non gravi, ma anche le cronicità che dovrebbero avere un percorso ben preciso di presa in carico e che invece vedono le famiglie quasi abbandonate a se stesse. L’avventura raccontata dalla nostra lettrice è avvenuta lo scorso 7 gennaio. Protagonista una donna di 88 anni, affetta da una malattia oncologica da 30 anni e recentemente da ostoporosi. La mattina del 7 gennaio l’anziana signora, accusa dolori lancinanti e respira male. La famiglia decide di chiamare il 118 che invia sul posto un’ambulanza infermieristica. I parametri vanno tutti bene. “L’infermiera - racconta la nipote - ci spiega che probabilmente il forte dolore le toglie il fiato. Ci comunica le scelte possibili: o portarla in ospedale o, trattandosi di una malattia a termine, lasciare nonna a casa in dignità e accompagnarla cercando di lenire il dolore. Decidiamo di lasciare nonna a casa e su consiglio dell’infermiera cerchiamo di contattare il medico oncologo curante per capire cosa darle per il dolore”. E qui inizia un’odissea di telefonate senza risposta. “Iniziamo a chiamare l’ospedale ma essendo sabato in oncologia day hospital non c’è nessuno. L’infermiera del 118 ci consiglia di chiamare la guardia medica. Chiamiamo circa 30 volte, anche da telefoni diversi, il numero unico 0573454545 , ma parte un disco registrato che dopo qualche secondo fa terminare la chiamata”. L’infermiera del 118 è ancora lì e con grande professionalità e dedizione capisce che deve intervenire per sbloccare la paralisi che si palesa davanti ai suoi occhi. Chiama la centrale operativa e riesce a farsi passare la guardia medica. “Viene spiegata la situazione -prosegue la nipote della 88enne - e chiesto di venire a casa per cercare di dare un antidolorifico via flebo. La risposta è no! Non vengono a casa. Viene chiesto di parlare con un familiare. Rispiegato tutta la situazione, circa 20 minuti, per concludere con una terapia telefonica e la promessa di risentiesti dopo 6 ore. Come non si sa visto che non c’è modo contattare nessuno! E’inammissibile tener ferma un’ambulanza per una telefonata ad un servizio che dovrebbe essere alla portata dei cittadini; è inammissibile che non si riesca a contattare in maniera autonoma la guardia medica di turno, che venga negata una semplice flebo di antidolorifico o un medicinale necessario ad una persona malata terminale“.Cosa fa una famiglia con un malato cronico in casa lasciata sola di fronte a telefoni muti soprattutto nei fine settimana? Fa la cosa più facile: chiama il 118 e ricorre al pronto soccorso. Stavolta non è successo solo per la caparbietà dell’infermiera ma in sanità ci dovrebbero essere protocolli e percorsi ben precisi da rispettare. Anche nel fine settimana e durante i ponti. Asl e Regione dovrebbero capire che per la sanità territoriale non basta costruire costose strutture nelle periferie cittadine. Ci vuole un’organizzazione che funzioni sette giorni su sette, vicina ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più fragili. Ciò che oggi non c’è. Inutile strapparsi i capelli e battersi il petto quando il pronto soccorso va in tilt o, peggio, annunciare formule salvifiche che funzionano solo sul piano teorico.