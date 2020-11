17.11.2020 h 17:51 commenti

L'italiano si impara su Youtube, il Comune promuove un progetto dedicato agli stranieri

Sei video realizzati da "La bottega delle lingue", simulano situazioni di vita quotidiana, dall' affrontare un colloquio di lavoro alla prenotazione di una visita al Cup dell'Asl. Sono caricati sul canale dell'amministrazione e sono gratuiti

L’italiano, in tempo di pandemia, si impara gratuitamente sul canale Youtube del Comune di Prato . L’amministrazione comunale insieme alla Regione Toscana, con la collaborazione della Bottega delle Lingue, ha promosso il progetto Area Pratese Inclusiva (Api). Sei video formativi per promuovere l’apprendimento della lingua italiana partendo da situazioni che prendono spunto dalla vita quotidiana: come affrontare un colloquio di lavoro, come districarsi fra gli annunci di lavoro, come fare una prenotazione al Cup dell’Asl, una visita medica, come chiedere indicazioni per muoversi in città e come ordinare un caffè o una cena al ristorante.I tutorial, dal titolo “Pillole di italiano” durano circa 8 minuti ciascuno e spiegano in modo semplice le strutture linguistiche dell'italiano, partendo da situazioni di vita quotidiana. Gli argomenti sono stati scelti dai docenti in modo da favorire anche l’inclusione sociale dei cittadini. “Il progetto Api - ha commentato Simone Mangani assessore alle politiche di cittadinanza - anche se sviluppato in breve tempo e nel periodo dell’emergenza sanitaria, ci ha permesso di realizzare azioni innovative di inclusione sociale. Impossibilitati a svolgere molte delle attività che erano previste in presenza, come ad esempio i corsi di lingua per cittadini non comunitari, abbiamo colto l’occasione per realizzare pillole formative di italiano in versione video, che speriamo possano raggiungere un numero ampio di destinatari. Come sappiamo l’inclusione passa anche dall’apprendimento della lingua e questi video possono essere un’opportunità per molti cittadini, in un periodo così complesso dovuto alla situazione emergenziale che stiamo vivendo”.