06.09.2023 h 13:50 commenti

L'Italia Under 19 ha scelto Prato per le amichevoli con Irlanda del Nord e Paesi Bassi

Gli azzurrini guidati in panchina da Corradi scenderanno in campo al Lungobisenzio domani e lunedì prossimo. Entrambe le partite inizieranno alle 16.30

Prato è pronta ad accogliere la Nazionale Under 19. Dopo che l'Under 20, nel marzo scorso, aveva disputato una gara dell'Elite League (torneo Otto Nazioni) contro la Germania, gli Azzurrini tornano al Lungobisenzio per le due amichevoli contro Irlanda del Nord e Paesi Bassi, in programma rispettivamente domani - giovedì 7 - e lunedì 11 con inizio alle 16.30. La sfida contro gli olandesi sarà trasmessa in diretta su figc.it. I due appuntamenti che vedranno protagonisti i ragazzi di Bernardo Corradi, che quest'anno difenderanno il titolo di campioni d'Europa conquistato a luglio a Malta, sono stati presentati nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato.

"Sono giorni importanti e di festa per Prato, e anche per questo siamo felicissimi di poter ospitare ancora la Nazionale - le parole del sindaco Matteo Biffoni -. Ringrazio la Federazione per la scelta di Prato, l'amministrazione comunale e tutti quelli che si sono messi a disposizione per l'organizzazione di queste due partite".

"Il nostro territorio ha accolto nel modo migliore la Nazionale Under 20 a marzo e ha fatto lo stesso in questi giorni con l'Under 19 - ha proseguito l'assessore allo sport Simone Faggi -. Ci auguriamo che questa collaborazione con la Federazione possa proseguire nel tempo".

"Queste due partite saranno una festa nella festa - ha concluso Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni e vicepresidente del Comitato Regionale Toscana della Lnd -. Avere di nuovo una Nazionale qui a Prato è un momento di crescita anche per il movimento calcistico locale".

Per gli Azzurrini, quelli contro l'Irlanda del Nord e i Paesi Bassi saranno il secondo e il terzo test stagionale, dopo la vittoria per 3-0 ad agosto a Coverciano contro l'Albania. Il Round 1 di qualificazione all'Europeo, in programma in Svezia a novembre, è il primo obiettivo dell'Italia.