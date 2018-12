24.12.2018 h 19:14 commenti

"L'Italia com'era 2019", Prato tra le città protagoniste del calendario storico

Sono 38 le città italiane scelte per il nuovo calendario divenuto ormai un oggetto da collezione. Le immagini provengono dall'Archivio italiano cartoline postali storiche

C'è anche Prato tra le 38 città italiane scelte per “L'Italia com'era 2019”, il calendario che ripercorre attraverso foto storiche la storia dell'Italia. Una pubblicazione in edizione limitata che, nel tempo, è diventato un oggetto da collezione molto ricercato. Le immagini provengono dall'Archivio italiano cartoline postali storiche e mostrano, rievocando volti, momenti ed eventi, i cambiamenti delle città. Oltre a Prato, il calendario è dedicato a città come Perugia, Verona, Venezia, Torino, Milano, Napoli, Genova.



