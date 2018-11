06.11.2018 h 10:33 commenti

L'istituto Marconi appoggia la candidatura della Gualchiera di Coiano ai luoghi del cuore Fai

Le firme sono state consegnate ieri e aiuteranno l'associazione Insieme per la Gualchiera di Coiano a raggiungere l'importante obiettivo

L’Istituto Marconi di Prato ha aderito alla raccolta di firme promossa dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, nel programma “I Luoghi del Cuore”, per la Gualchiera di Coiano.

Ieri, lunedì 5 novembre, sono state consegnate le firme raccolte dall’istituto, il primo, in ordine temporale fra quanti hanno dato la loro disponibilità a questa azione di tutela verso un bene comune.

Il sistema di gore legato al fiume Bisenzio e al Cavalciotto di Santa Lucia, nel 1200 alimentava 48 mulini e 20 gualchiere. In via della Gualchiera a Prato esiste ancora uno di questi antichi (sec. XIII) opifici, meglio conosciuto come la Gualchiera di Coiano. L'edificio, in pessimo stato di conservazione, necessita di urgente recupero.

"Attraverso il censimento de “I luoghi del cuore” del FAI possiamo salvare la Gualchiera, restituendole dignità e regalandole la promessa di continuare il suo lungo percorso", si legge in un comunicato della scuola.

Il Fai ha previsto la possibilità di far votare tutti coloro che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, per permettere loro di svolgere un ruolo attivo nel recupero del nostro vasto e importante patrimonio culturale, artistico e ambientale.

"Un sostegno concreto allo sforzo dell’associazione Insieme per la Gualchiera di Coiano e quello di tutta la comunità pratese" ha sottolineato il presidente Roberto Dei.