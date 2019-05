E' stata una giornata densa di emozioni e di commozione quella di oggi, 25 maggio, per l'istituto tecnico industriale Buzzi di Prato. Prima le intitolazioni della sede dell'associazione Ex Allievi al compianto presidente Guido Biancalani scomparso esattamente un anno fa, e di un'aula allo studente Marco Pelagalli morto recentemente a causa di una malattia che non gli ha dato scampo; poi la tradizionale consegna delle borse di studio ai ragazzi che si sono particolarmente distinti nel loro percorso di studio. Quest'anno sono ben 40 per un importo complessivo di oltre 15mila euro. "Ci tengo a sottolineare che per quanto tanti sono sempre meno di quelli che meriterebbero il premio. - spiega il preside Erminio Serniotti - Checché se ne dica, i ragazzi di oggi non sono così disinteressati e svogliati come spesso vengono dipinti. Tanti ragazzi sono davvero in gamba e impegnati".