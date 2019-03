25.03.2019 h 11:52 commenti

L'INTERVENTO/Perché la parola "ebreo" non deve mai più essere considerato un insulto

L'avvocato Paola Faggioli interviene su quanto accaduto sabato a Gad Lerner: "Si fa sempre più largo, in Italia e in Europa, un antisemitismo strisciante"

Dall'avvocato Paola Faggioli, del Foro di Prato, riceviamo questo intervento, a proposito di quanto avvenuto sabato scorso in piazza del Mercato Nuovo in occasione del presidio di Forza Nuova.

Durante la minima manifestazione di Forza Nuova questo sabato 23 marzo a Gad Lerner è stato gridato "ebreo" a guisa di insulto. Molte manifestazioni di solidarietà sono state inviate al giornalista, ultima quella del direttore di Repubblica Verdelli, ma, del resto, lo stesso Lerner non si è scomposto molto, riconoscendo che sì, in effetti, lui è ebreo.

Suscita, tuttavia, una certa amarezza che, ancora oggi, essere ebreo possa rappresentare, per alcuni, una brutta cosa, tanto per sintetizzare, un motivo di spregio. Un candidato sindaco ha affermato, durante una trasmissione radiofonica, di non sapere quanti siano i morti della Shoah, non li ha mai contati. Beato lui. C'è chi, come la famiglia di mio padre, i morti, purtroppo, li può contare ed è costretto a ricordare ogni 27 gennaio. Certo, non si passa tutto l'anno a pensare al passato, a come, da un giorno all'altro da essere italiani normali si passò ad essere additati come i peggiori, a come, prima della vita, furono sottratti i beni, costringendo, per legge, commercianti e imprenditori a cedere le proprie attività a prezzi stracciati, quando non gratuitamente, perché all'ingiustizia ed alla malvagità quasi sempre si accompagna l'avidità. L'avidità e la violenza di coloro che si sentirono nel giusto, perché protetti da leggi infami. Miei colleghi avvocati furono immediatamente cancellati dagli albi, se trovati di razza "pura" ebraica, altri dovettero anche subire l'umiliazione dei "tribunali della razza", preposti ad analizzare quanto e come un soggetto potesse considerarsi ebreo davanti alla legge.

Ma tutto questo appartiene al passato, vero? Vero. In grande parte. Tuttavia si fa sempre più largo, in Italia e in Europa, un antisemitismo strisciante, che, rimane nascosto nelle mezze parole, nei gesti vigliacchi, ma che è ancora vivo e vegeto, altrimenti non si considererebbe la parola ebreo un insulto.

Paola Faggioli