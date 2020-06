09.06.2020 h 15:10 commenti

L'Interporto diventa un punto di riferimento per gli studi sulla logistica integrata

Siglato un protocollo con l'Istituto Tecnico Superiore Logistica Puglia per la formazione specializzata di giovani da tutta Italia: si tratta di una delle più prestigiose scuole di alta specializzazione post diploma

L’Interporto della Toscana Centrale e l’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica Puglia hanno firmato un protocollo d’intesa che porterà alla formazione specializzata dei giovani che vogliono intraprendere il percorso lavorativo nella logistica integrata e nel trasporto intermodale.

La convenzione, dalla durata triennale, porterà già dal mese di giugno un primo corsista dell’Its della sede di Foggia a effettuare uno stage di 600 ore negli spazi del polo di Prato, venendo naturalmente seguito da un tutor. Non solo. I professionisti legati all’Interporto della Toscana Centrale potranno avere contemporaneamente l’opportunità di fare da formatori all’interno delle classi dell’Its Logistica Puglia. Il protocollo prevede pure la possibilità di collaborare attivamente con l'Its alla presentazione di nuove proposte progettuali e di usufruire di assistenza tecnica per rafforzare e accrescere le competenze del personale, ricorrendo allo strumento della formazione aziendale.

Il modello pratese, insomma, viene preso come punto di riferimento in Toscana da una delle principali Academy italiane di alta formazione tecnologica, specializzata nella logistica integrata e nel trasporto intermodale. “Questo protocollo fa parte di un nuovo progetto culturale che si sta sviluppando all’interno dell’Interporto della Toscana Centrale – spiega il presidente Francesco Querci - La collaborazione potrebbe costituire per i corsisti un volano per l'acceso al mondo del lavoro e per l’Interporto un sistema di selezione di nuova forza lavoro qualificata”.

“Nell'ottica di un allargamento delle conoscenze dell'intermodalità e della logistica stiamo sviluppando nuove collaborazioni – aggiunge il direttore dell’Interporto Daniele Ciulli - Fra queste rientra il protocollo con Its Logistica Puglia che consentirà a un corsista un percorso di crescita professionale all’interno dell’Interporto”.

L’Its Logistica Puglia ha la sede principale a Taranto, oltre a quelle dislocate fra Foggia, Brindisi e Bari. E’ una scuola di alta specializzazione post diploma che vanta partnership in tutta Italia. “Il nostro obiettivo è quello di avvicinare il mondo del lavoro a quello della formazione – spiega Biagio Provenzale dell’area imprese dell’Its Logistica Puglia – Non a caso il nostro percorso formativo prevede il 40% delle ore dei corsi effettuato attraverso stage nelle imprese. Questo protocollo rappresenta un’opportunità per i nostri corsisti che possono apprendere sul campo i processi aziendali. Come Its mandiamo ragazzi a effettuare stage in tutto il territorio nazionale e molti di questi rapporti si sono concretizzati in vere e proprie assunzioni in azienda”.

Fondamentale per dare vita alla partnership fra Interporto e Its Logistica Puglia è stata l’attività di Alis, l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (di cui entrambi sono soci). Stiamo parlando della prima realtà in Italia e in Europa che conta 1500 aziende, oltre 26 miliardi di euro di fatturato aggregato e rappresenta 172mila lavoratori. Un’associazione che mette a sistema tutto il comparto della logistica, avendo al suo interno fra gli altri il trasporto stradale, marittimo, ferroviario, gli interporti, i porti, gli spedizionieri, i terminalisti e aziende fornitrici di servizi alle imprese. “Alis esprime massima soddisfazione per avere contribuito fortemente a porre le basi della collaborazione fra Interporto della Toscana Centrale e Its Logistica Puglia – commenta Nicolò Berghinz, responsabile sviluppo e relazione esterne di Alis, nonché membro della giunta esecutiva dell’Its Logistica Puglia – Questa cooperazione non potrà che rivelarsi fruttuosa e costruttiva. Sia Interporto che Its sono associati Alis e questo testimonia il ruolo centrale dell’associazione nel creare sinergie ed opportunità, nel promuovere la formazione dei giovani e nell’investire sulle nuove generazioni, vero motore del nostro presente e del nostro futuro”.



