02.07.2019 h 17:52 commenti

L’Inps sospende il bonus asilo senza dare spiegazioni, la protesta di una madre

Fino a dicembre i pagamenti sono stati regolari, a partire da gennaio, presentando la stessa documentazione sono stati sospesi. "Riuscire a parlare con qualcuno è quasi impossibile, quando ci sono riuscita l'impiegato non è stato in grado di darmi una motivazione plausibile"

a.a.

Da gennaio deve riscuotere il bonus asilo dall’Inps, ma dopo sei mesi, continua l’odissea di Ornella Cavallone fra la burocrazia che, ormai esasperata dalla situazione, ha deciso di rivolgersi a Notizie di Prato.La prima anomalia riscontrata dalla giovane madre è l’impossibilità di confrontarsi con personale in grado di dare spiegazioni sul perché, a fronte della stessa documentazione presentata fino a dicembre, la somma è stata liquidata ma da gennaio i pagamenti sono bloccati.“Riuscire a comunicare con l’Inps è veramente difficile e faticoso - spiega – quando mi sono accorta che qualcosa non funzionava ho provato a telefonare, ma non è stato possibile avere il nome di chi si occupa di queste pratiche”. Così, ha deciso di andare direttamente in via Valentini: “Ho perso quattro ore di lavoro senza riuscire a trovare una soluzione, l’impiegato mi ha detto che dubitava della veridicità delle ricevute presentate e quindi avrebbe dovuto verificare con la segreteria dell’asilo. A questo punto ho fornito il numero della scuola di mio figlio e mi è stato risposto che per fare una telefonata servono 10 giorni, non si può fare in diretta ”. E così, da gennaio, la pratica è ferma e la famiglia del bambino deve avere almeno 300 euro. “La cosa inquietante – continua Cavallone- è che le ricevute del 2018 sono uguali a quelle del 2019, ho affidato la pratica ad un Caf, e che alle altre mamme dell’asilo il bonus viene pagato regolarmente. Aggiungo anche che dall’ Inps non rispondono neppure agli addetti del Caf”. Anche Notizie di Prato ha provato più volte a contattare invano la sede dell' Inps per avere spiegazioni.Da settimane, quindi, questa madre sta aspettando una telefonata che però tarda ad arrivare e ormai la scuola è finita.