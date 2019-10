23.10.2019 h 11:58 commenti

L’Inps si avvicina ai cittadini: aperto sportello informativo in piazza del Comune

Il lunedì è il mercoledì, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, si potranno chiedere l'estratto conto contributivo, il modello Cu , il certificato per la pensione e verificare il pagamento delle prestazioni

Da lunedì 28 ottobre l’Urp multiutente di piazza del Comune aggiungerà ai propri servizi anche la richiesta di documenti e la verifica dei pagamenti emessi dall’Inps.

“Una nuova collaborazione – ha spiegato l’assessore con delega all’Urp Lorenzo Marchi – che va a implementare l’offerta dell’ufficio relazioni con il pubblico di cui fanno parte anche Prefettura, Asl e Provincia”

Un bacino vasto di utenza, nel 2018 gli accessi sono stati 32 mila in prevalenza

stranieri con richieste di servizi rilasciati dalla Prefettura, che ora potrà anche richiedere l’estratto conto contributivo, il CU e il modello ObisM che serve per la pensione.

“A Prato – ha spiegato Lucia Ferri direttrice provinciale dell’Inps – non sono previste le agenzie, ma solo la sede centrale pertanto utilizzare gli spazi dell’Urp ci permette di offrire un servizio di consultazione importante. Per tutte le pratiche, invece, bisogna rivolgersi agli uffici di via Valentini”.

Lo sportello, che si avvale anche della presenza dei mediatori culturali dell’Urp e di personale formato dall’Inps, è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13.

“Ci siamo dati sei mesi di tempo per fare un bilancio delle attività – ha sottolineato Marchi – intanto continueremo sulla strada delle collaborazioni implementando i servizi che offriamo a partire da quelli dell’Asl”.

Per accedere ai servizi dell’Inps è necessario avere un documento di identità valido e il codice fiscale, se la richiesta riguarda un’altra persona bisogna presentare la delega e un documento d’identità del delegante e del delegato. Resta attivo il numero verde 803164 da telefono fisso oppure 06164164 da cellulare.



