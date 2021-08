24.08.2021 h 14:09 commenti

L'Inps non paga la quarantena Covid, l'allarme della Cgil: "Vengono a mancare tutele fondamentali"

Dopo la pausa estiva il distretto spera in una ripresa, ma si trova a fare i conti con la nuova circolare del 6 agosto che ha effetto retroattivo. Secondo uno studio in Unimpresa a livello nazionale, i lavoratori potrebbero avere una busta paga più leggera di 600 euro

Dopo la pausa di Ferragosto le aziende tessili lentamente riprendono l'attività, in uno scenario che resta incerto sotto tanti punti di vista; da quello degli ordini per la primavera/estate 2021 per cui si spera in una ripresa, a quello della fine del blocco dei licenziamenti stabilito per il settore tessile al 31 ottobre, fino alla nuova circolare dell'Inps del 6 agosto che con data retroattiva al 1 gennaio 2021 ha stabilito che non coprirà più il periodo di quarantena per i lavoratori che vengono in contatto con un positivo, un periodo che varia da 7 giorni per chi è vaccinato e 10 per chi non lo è. Secondo una stima di Unimpresa, se le imprese non coprono i costi, per 10 giorni di assenza la busta paga potrebbe essere più leggera di 600/700 euro. .

“Più che per il passaporto vaccinale – spiega Lorenzo Pancini segretario generale della Cgil Prato – siamo preoccupati per la decisione dell'Inps che di fatto non garantisce più una tutela per i lavoratori. Si tratta di una circolare e per giunta con effetto retroattivo, come sempre manca una norma che regolamenti questa scelta. Resta sempre anche il problema della copertura retributiva e contributiva”. Il sindacato ha già sollecitato il Governo ad intervenire, per ora su Prato non si sono verificati casi, ma è decisamente troppo presto per tirare le somme. Un problema simile, si era già verificato dopo il primo lockdown quando i lavoratori che risultavano ancora positivi, ma avevano avuto la liberatorio dall'Asl dopo 21 giorni dal momento del contagio, di fatto non potevano tornare a lavorare e quindi sono stati costretti a utilizzare le ferie. Il sindacato vorrebbe evitare di ritrovarsi in una situazione simile.

Mancanza di una normativa anche per quanto riguarda il green pass in azienda, Secondo sindacato e associazioni di categoria, tutti, comunque, partecipano in modo tiepido al dibattito che in questi giorni è molto accesso a livello nazionale. “Personalmente – spiega Rodolfo Zanieri delegato provinciale Uil – sono favorevole al passaporto vaccinale perchè è una tutela, credo che non sia neppure un grosso problema controllarlo, visto che i dipendenti si recano ogni giorno al lavoro, ma non si può procedere in modo arbitrario e unilaterale”.

E' anche vero che a Prato esistono protocolli molto rigidi che sono stati messi a punto in piena pandemia, quando i vaccini erano una lontana speranza. “L'organizzazione del lavoro nel distretto – spiega Maurizio Sarti presidente di Sistema Moda Ctn – prevede spazi molto grandi, i protocolli l'uso di mascherine, misurazione della temperatura e autocertificazioni, credo che il green pass non sia una priorità in questo momento”.

Anche per Luca Giusti presidente di Confartigianato Prato i protocolli ci sono, ma per l'attuazione del green pass serve una norma: “Nelle imprese si applicano ogni giorno molte norme a tutela della salute dei lavoratori. Le aziende sono obbligate dalla legge ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrità fisica dei propri dipendenti. Se si ritiene che la vaccinazione anti Covid 19 sia essenziale a proteggere le persone nei contesti di lavoro, analogamente a quanto avviene per gli altri dispositivi di protezione, lo si stabilisca con una norma chiara”.

Necessità di chiarezza da parte del governo viene richiesta anche dalla Cisl: “Il vaccino è l'unico modo per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica- spiega Marco Bucci segretario provinciale- ma prima di trattare a livello locale è necessario avere un quadro normativo di riferimento in cui muoversi, sia per evitare discriminazioni fra i lavoratori sia per non aumentare la confusione. A breve l'attività produttiva riprenderà a pieno ritmo ma la priorità resta la riforma degli ammortizzatori sociali”.









