L'inflazione record mette a dieta i risparmi delle famiglie pratesi: -6.400 euro nel biennio 2022-23

La riduzione del valore della moneta ha già bruciato molti soldi e altri ne brucerà quest'anno per un totale di 10 milioni a livello regionale e di 164 a livello nazionale. Studio della Cgia di Mestre che parla di una sorta di 'patrimoniale' di 30 volte superiore a quella varata nel 1992 dal Governo Amato

L'inflazione mette a dieta i risparmi delle famiglie: nel biennio 2022-2023, ogni nucleo familiare pratese vedrà il proprio conto alleggerirsi di quasi 6.400 euro. L'area pratese è al 44 posto nella graduatoria delle province italiane con la sforbiciata più pesante ai depositi di risparmio. Dando un occhio alla situazione regionale, l'inflazione record ha bruciato oltre 10 miliardi di risparmi dei toscani, più o meno 6.300 euro per famiglia. Lo dice l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha pesato le conseguenze dell'inflazione sui salvadanai delle famiglie nel 2022/2023 stimando una crescita dell'inflazione, cioè della riduzione del valore della moneta, di quasi il 15 per cento. I 72 miliardi di depositi al 31 dicembre 2021 hanno già subito una sforbiciata di quasi 6 milioni lo scorso anno e un'altra, di circa 4 milioni e mezzo, a fine anno. Conti correnti già impoveriti e destinati a diventare ancora più leggeri per l'effetto della perdita del potere di acquisto. A livello nazionale si parla di una sorta di patrimoniale di quasi 164 miliardi che ad ogni nucleo familiare costerà in media 6.338 euro; un bel gruzzolo che, secondo i calcoli della Cgia di Mestre, è di trenta volta superiore alla patrimoniale varata dal Governo Amato nel 1992.Le province toscane non sono tra le più penalizzate: serve scorrere la classifica fino al 24esimo posto per trovare la prima, che è Firenze con un taglio dei risparmi pari a 7mila euro per ciascuna famiglia. Una cifra importante ma lontana dal primato assegnato a Bolzano le cui famiglie dovranno fare i conti con circa 10mila euro in meno.Concentrandosi sulla Toscana, a subire le maggiori perdite, dopo Firenze, sono nell'ordine Siena, Arezzo, Lucca, Prato, Pistoia, Pisa, Grosseto, Livorno e Massa Carrara con volumi compresi tra poco meno di 7mila e poco più di 4.300 euro.Uno sguardo al panorama italiano: il conto più salato colpirà le regioni più ricche: Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Scendendo nel dettaglio provinciale, i dolori più grossi sono per le famiglie di Bolzano, Milano, Trento, Lecco e Treviso. Il contraccolpo, invece, si farà sentire meno a Siracusa, Trapani e Crotone.