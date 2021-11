19.11.2021 h 10:03 commenti

L'Inferno di Dante secondo le Pagliette, torna la Rivista al Politeama

Una parodia in chiave pratese della Divina Commedia dove comparirà anche un antenato del sindaco Biffoni e i ‘chiassini’ tipici della città. Appuntamento dal 6 al 9 marzo

La Divina Commedia secondo le Pagliette del Buzzi, torna la Rivista al Politeama con una parodia in chiave Pratese dell’Inferno della Divina Commedia. Riuscirà Dante a tornare nella sua amata odiata Firenze? Tra il sommo poeta e la sua città natale lo divideranno soltanto le rive del fiume Bisenzio e la città di Prato con i suoi personaggi illustri (tra i quali un antenato del sindaco Biffoni) e i suoi ‘chiassini’ e sarà proprio in questo vagabondare che Dante cercherà di completare la sua opera letteraria: la Divina Commedia. Ci riuscirà? Domande che avranno una risposta dal 3 al 6 marzo sul palco del Politeama La vendita dei biglietti inizia il 4 dicembre, mentre per chi lo aveva acquistato prima della pandemia restano validi rispettando i giorni settimanali scelti .



