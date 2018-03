21.03.2018 h 18:07 commenti

L'inferno del Teresa Moda: in esclusiva le prime immagini girate dentro il capannone di via Toscana

Il primo dicembre 2013 sette operai morirono nel rogo della fabbrica dormitorio: ecco cosa si trovarono di fronte i soccorritori subito dopo aver spento le fiamme

nadia tarantino

La confezione Teresa Moda come non l'avete mai vista grazie alle immagini girate dagli investigatori nelle ore successive al rogo del primo dicembre 2013 che Notizie di Prato e Toscana Tv pubblicano in esclusiva.Il capannone di via Toscana completamente distrutto dall'incendio, il poco che resta del soppalco abusivo diventato la bara dei sette operai cinesi rimasti intrappolati nell'inferno di fuoco e fumo, uccisi dal monossido di carbonio e dal cianuro, veleni potentissimi che in pochi secondi inibiscono qualsiasi reazione e portano alla morte in pochi minuti. Le immagini lasciano intravedere le poche cose delle vittime, pochi oggetti risparmiati dalle fiamme che quella notte si alzarono fino al cielo divorando il tetto, le pareti, i macchinari da lavoro, i rotoli di tessuto. Lo scenario è raccapricciante: solo poche ore prima le vittime stavano lavorando come ogni giorno alle dipendenze delle sorelle Lin Youlan e Lin Youli, entrambe condannate in via definitiva per questa tragedia che non ha precedenti nel distretto tessile pratese a otto anni e otto mesi e a sei anni e dieci mesi di reclusione. Con loro sono stati condannati i proprietari dell'immobile, i fratelli Giacomo e Massimo Pellegrini: sei anni e mezzo in primo grado, quattro in Appello, in attesa della Cassazione.Ci vollero ore, dall'alba fino al pomeriggio, per estrarre i corpi delle vittime. Una conta lenta, inarrestabile con via Toscana trasformata pian piano in un set cinematografico con una colonna sonora agghiacciante: il pianto e la disperazione di chi sapeva chi c'era nella fabbrica e le sirene delle ambulanze, dei vigili del fuoco, di carabinieri e polizia. Una infinita processione di morte. A cinque anni di distanza dalla tragedia le immagini mostrano quello che abbiamo sempre provato a raccontare con dovizia di particolari. Una tragedia che, i filmati parlano chiaro, va ben oltre la più abile capacità di descrizione.