28.04.2018 h 19:06 commenti

L'inclusione attraverso lo sport, convegno a palazzo Buonamici

Ieri appuntamento con "Educazione Fisica Adattata... inForma".Testimonianze anche dallo staff del Trofeo Città di Prato, della squadra Special Team Prato e della Fondazione CRIDA

Si è tenuto ieri, 28 aprile, a palazzo Banci Buonamici il convegno regionale dal titolo "Educazione Fisica Adattata... inForma", promosso dal Comune e dalla Provincia di Prato, dall'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, dalla Regione Toscana e dalla Confederazione delle Associazioni dei Diplomati Isef e dei Laureati in Scienze Motorie, con la partecipazione di Trofeo Città di Prato, CONI Toscana, CIP Toscana, Centro Giovanile di Formazione Sportiva Prato e Adisef Prato. Il convegno, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone fra dirigenti scolastici, docenti di scuole di ogni ordine e grado, genitori, operatori ed esperti del mondo dello sport, è stato realizzato per valutare lo stato dell'arte e diffondere la conoscenza delle metodologie di inclusione e coinvolgimento dei ragazzi con bisogni educativi speciali attraverso l'attività sportiva.

L'incontro è stato suddiviso in due sessioni: la prima, più teorica, è stata dedicata all'illustrazione delle buone pratiche didattiche e d'inclusione da adottare durante le lezioni di educazione fisica e, in generale, durante lo svolgimento di attività ludico-motorie; la seconda parte del convegno è stata invece destinata alle testimonianze e al racconto diretto dei progetti territoriali, con la partecipazione di Daniele Cassiani, campione italiano di para-archery FITArco e medaglia di bronzo ai Mondiali di Pechino, e con il resoconto delle esperienze dello staff tecnico del Trofeo Città di Prato, della squadra Special Team Prato e del Centro per la Riabilitazione e per le Diverse Abilità - Fondazione CRIDA.

Giovanna, mamma di un ragazzo dello Special Team Prato, ha raccontato la sua esperienza: "Mio figlio Paolo, affetto da autismo, è da sempre un ragazzo euforico ed energico. Il suo primo impatto con lo sport è avvenuto attraverso l'acquaticità; verso i 12 anni ha cominciato a praticare il nuoto, prima con delle lezioni private e poi, imparando e migliorando, è entrato nello Special Team Prato, dove ha anche cominciato a praticare basket. L'allenamento quotidiano lo fa sentire coinvolto, ed ha aumentato la sua autostima e la sua autonomia, insegnandogli a stare bene con gli altri ed incanalando positivamente la sua energia. E' necessario armarsi di pazienza e buona volontà, crederci ed andare avanti con determinazione e coraggio, perchè accompagnare un ragazzo in questo percorso rappresenta uno sforzo considerevole anche per la sua famiglia."

"Non è facile coinvolgere i ragazzi con disabilità nelle attività sportive, ed è necessario sviluppare quella che per loro può essere un'occasione di aggregazione e di condivisione, di porsi e di raggiungere obiettivi quotidiani" osserva Simone Faggi, assessore allo Sport e vicesindaco del Comune di Prato. "L'aspetto agonistico passa in secondo piano: dobbiamo lavorare per far sì che i ragazzi con bisogni speciali possano svolgere attività sportiva anche al di fuori dell'orario scolastico, intraprendendo così un percorso che possa coinvolgerli anche dopo la conclusione degli studi."