L'imprenditoria straniera cresce ancora. I cinesi dominano il manifatturiero ma si lanciano anche in servizi e ristorazione

I dati del Centro Studi della Camera di Commercio confermano il primato nazionale della provincia per peso di imprese straniere, pari a un terzo del totale e per numero di iscrizioni che per oltre la metà non sono italiane

Seppur a velocità più contenuta del passato, il numero di imprese straniere iscritte alla Camera di Commercio di Prato continua a crescere e quasi compensa la scarsa vivacità italiana. Rappresentano circa 1/3 del totale delle imprese attive in provincia e sono oltre la metà delle iscrizioni annuali. Dati che confermano il primato nazionale di Prato in fatto di peso dell'imprenditoria straniera con cifre triple rispetto alla media e doppie rispetto al secondo e al terzo in classifica (posti contesi da Firenze e Brescia). L'analisi dei dati statistici è stata fatta stamani, 18 luglio, alla Camera di Commercio di Prato dal responsabile dell'Ufficio Studi Dario Caserta e dal presidente Luca Giusti. Comprendendo la titolarità mista, fenomeno in aumento sia con altri stranieri che con gli italiani, tra il 2018 e il 2017 l'aumento delle iscrizioni straniere è stato del 2,2% per un totale di 9.253 imprese. La parte del leone ovviamente spetta ai cinesi che con il +2,4% sfondano quota 6.000 di 26 unità. La crescita è rallentata ma visti gli altissimi numeri assoluti ciò è da ricondurre a questioni soprattutto fisiologiche. All'interno del mondo orientale sono in atto diversi cambiamenti. Intanto il tasso di mortalità delle imprese entro il terzo anno di vita, pur restando molto alto e superiore al 35% per il noto fenomeno delle chiusure lampo, si è ridotto rispetto a 4-5 anni fa quando sfiorava il 50% (il turn over si attesta sempre attorno al 30%, il doppio delle altre straniere e il triplo delle italiane) e questo potrebbe delineare una tendenza alla stabilità. Certo, va detto che solo il 6,8% è attivo precedentemente al 2007 e in genere si tratta di aziende italiane comprate da cinesi. Altra tendenza: l'imprenditoria cinese diversifica gli investimenti. Indendiamoci, il primato nel mondo del manifatturiero resta tale con ben il 54% di tutto il comparto (le confezioni sono 3.700 e le imprese tessili 400 pari al 20% del settore), ma i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc) presentano tassi di crescita attorno al 20%, seguiti da bar, ristorazione, alloggio che segnano circa il +10%, seguiti a ruota dalle attività immobiliari e dai servizi alle imprese (attorno all'8%). Uno sguardo alle altre etnie. La crescita "non cinese" è trainata dalle imprese pakistane (+9%) che prediligono commercio al dettaglio, ristorazione e costruzioni, e dalle imprese albanesi (+3,4%) che registrano una considervole presenza di aziende a conduzione mista. I numeri assoluti sono comunque contenuti e lontani da quelli cinesi (593 imprese attive albanesi e 287 quelle pachistane). Qualche curiosità sulla caratterizzazione personale dell'imprenditoria straniera. Quella cinese vede un'altra presenza femminile: 2800 le imprenditrici donne che rappresentano il 45% del totale contro il 30% di italiane. Si tratta di imprenditori giovani con una media di 44 anni. Gli under trenta sono il 6,1%, il doppio degli italiani.

Infine il dimensionamento. Sono imprese piccole, spesso individuali. E.B.

