L'hub del riciclo tessile si farà lungo via di Baciacavallo, accanto a Gida. E' scritto nero su bianco nel progetto che Comune di Prato e Alia servizi ambientali hanno presentato al bando Pnrr del Ministero della transizione ecologica ieri, 21 marzo, 48 ore prima della scadenza, prevista alla mezzanotte di domani. Bando che mette in palio 2,1 milioni di euro su un progetto di 18,5 milioni. ripensamenti del segretario del Pd, Marco Biagioni sulla base dei mal di pancia dei tre circoli di zona e le proteste dell'Osservatorio ambientale deflagrate nella manifestazione di sabato scorso, non hanno portato ad alcun cambiamento nell'impostazione iniziale presentata a febbraio e condivisa con le categorie economiche e sociali della città . D'altronde via di Baciacavallo è stata scelta analizzando una rosa di 14 siti in base ai criteri dati dal bando ministeriale.I terreni accanto a Gida, di proprietà comunale, sono risultati gli unici a non avere motivi escludenti rispetto agli altri tredici. Nelle scorse settimane il Comune ha vagliato anche alcuni lotti lungo via Berlinguer, nella nuova zona del Macrolotto Due, ma sono tutti privati e non è affatto detto che i proprietari siano disponibili a vendere e che ciò avvenga in tempi certi e funzionali al bando. Dunque si riparte da Baciacavallo. Sul terreno attualmente già in uso ad Alia, accanto a Gida, e su quello ora occupato dal Paperino San Giorgio che nei prossimi anni si sposterà nel nuovo impianto in via Lille, sorgerà un capannone di quasi 8mila metri quadrati su un'area complessiva di oltre 21mila.