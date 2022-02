08.02.2022 h 13:41 commenti

L'Hub Tessile non scalda i tecnici pratesi del settore: "Così rischia di essere un flop"

A creare dubbi in particolare la tecnologia a infrarossi che dovrebbe sostituire l'uomo nelle fasi di cernita. Dubbi anche sulla possibilità di commercializzare il prodotto recuperato



Ad affermarlo è un gruppo di industriali-tecnici del settore: Giuseppe Fabozzi, Sergio Dell'Orco, Aldo Malara e Stefano Ciapetti. Hanno scritto al Comune, ad Alia servizi ambientali e a Tecnotessile,

Quindi, in sostanza, la tecnologia a infrarossi che dovrebbe essere usata nell'hub tessile proposto da Alia per dividere materiali diversi, riconosce le fibre ma non può selezionarle e la cosa può essere utile per gli scarti ma non per gli abiti usati che hanno già la composizione nell'etichetta. "Quando ha riconosciuto che un determinato scarto ha il 30% di poliestere, il 50% di viscosa e il resto cotone che se ne fa? - prosegue nella spiegazione Fabozzi- Glielo dico io: nulla perché non si possono separare e non c'è neanche interesse economico per il materiale che ne deriverebbe. Per questo, al termine di queste prove, ci concentrammo su trovare una soluzione allo scarto indifferenziato. Abbiamo quindi, messo a punto due sistemi che utilizzano questi scarti per i sostituti di carta, cartone, imballaggi e compensati. Non è possibile fare altro". Lo scorso 4 gennaio gli esiti di queste prove sono state inviate a Tecnotessile su sua richiesta "ma evidentemente sono stati ignorati", chiosa Fabozzi. "L'hub del riciclo tessile è una grande opportunità per tutta la città ma è necessario un lavoro di coordinamento delle competenze tecnologiche e umane presenti sul territorio o si rischia un buco nell'acqua, il Creaf 2".Ad affermarlo è un gruppo di industriali-tecnici del settore:. Hanno scritto al Comune, ad Alia servizi ambientali e a Tecnotessile, promotori del progetto sull'hub insieme alle associazioni di categoria economiche , e hanno scritto anche a Notizie di Prato per far presente che quanto presentato non sta in piedi, tecnologicamente ed economicamente. Lo affermano sulla base di una serie di approfondimenti condotti tra il 2015 e il 2017 con l'allora Asm, Programma ambiente e Tecnotessile, all'epoca guidata dal compianto Solitario Nesti. "Facemmo due verifiche per capire quali materiali tessili potevano essere recuperati. - racconta Fabozzi - La prima si svolse a Tecnotessile su un lotto di 500 chili di scarti. Ne salvammo solo il 5%, composto da ritagli di costumi da bagno e alcuni scarti di poliestere bianco, da rivendere direttamente a prezzi irrisori. Il resto era indifferenziato misto. La seconda prova è avvenuta nella sede di Asm e ha riguardato 15 tonnellate di scarti. Abbiamo usato un dispositivo a infrarossi portatile, utile in un lotto di materiale omogeneo per riconoscere se fosse stato composto da un unico materiale e per individuare la lycra in lane. Al termine l'esito del recuperato fu: 0 lane, 2%poliestere nero, 3% poliestere bianco. Il resto era tutto materiale in mista di fibre non selezionabile".Quindi, in sostanza, la tecnologia a infrarossi che dovrebbe essere usata nell'hub tessile proposto da Alia per dividere materiali diversi, riconosce le fibre ma non può selezionarle e la cosa può essere utile per gli scarti ma non per gli abiti usati che hanno già la composizione nell'etichetta. "Quando ha riconosciuto che un determinato scarto ha il 30% di poliestere, il 50% di viscosa e il resto cotone che se ne fa? - prosegue nella spiegazione Fabozzi- Glielo dico io: nulla perché non si possono separare e non c'è neanche interesse economico per il materiale che ne deriverebbe. Per questo, al termine di queste prove, ci concentrammo su trovare una soluzione allo scarto indifferenziato. Abbiamo quindi, messo a punto due sistemi che utilizzano questi scarti per i sostituti di carta, cartone, imballaggi e compensati. Non è possibile fare altro". Lo scorso 4 gennaio gli esiti di queste prove sono state inviate a Tecnotessile su sua richiesta "ma evidentemente sono stati ignorati", chiosa Fabozzi.

La tecnologia proposta per l'hub di Baciacavallo quindi, secondo i quattro tecnici, è applicabile, per il riconoscimento, a scarti di lavorazione omogenei e in genere a scarti con un potenziale valore economico e con una richiesta certa dove il contenuto massimo di lycra non supera l'11% per i sintetici di valore e il 6% per la lana. Non si applica a materiali di scarso valore economico e con miscele complesse di fibre come gli scarti della filiera delle confezioni cinesi. Per questi l'unica possibilità di riciclo sarebbe imballaggi, pannelli e cartoncini per le etichette. A proposito di cinesi. I quattro esperti manifestano più che una perplessità anche sulla esclusione degli scarti tessili cinesi: "E' lì il problema, la città è piena di sacchi neri provenienti dalle produzioni orientali, che senso ha escluderli?- prosegue Fabozzi -La lana non arriverà mai in quell'hub perché ha già il suo circuito virtuoso che è bene non toccare".

C'è un quinto esperto della materia che ieri, ai microfoni di Toscana tv, ha manifestato le sue perplessità sull'assetto che Alia e Tecnotessile vogliono dare al futuro hub. E' Fabrizio Tesi, titolare della Comistra e presidente dell'associazione Astri, associazione tessile riciclato Italia. "Non conosco il progetto nel dettaglio ma dubito che la macchina possa fare la selezione che ora fa l'uomo. E' un passaggio fondamentale per riuscire a recuperare il materiale. Se non si imposta bene il lavoro, si rischia di fare un'inutile e costosa montagna di rifiuti". Parole che provengono da oltre 100 anni di esperienza nel settore attraverso quattro generazioni. Una conoscenza profonda che può essere un valore aggiunto per il progetto dell'hub. E' ciò che chiedono Fabozzi, Dell'Orco, Malara e Ciapetti: "Apriamo un tavolo con chi si occupa di riciclo tutti i giorni anche perché a breve ci sarà l'obbligo riciclare lo scarto tessile. E' molto importante una sinergia tra istituzioni, le aziende private e chi si occupa di rifiuti. Solo così quell'hub sarà una bella cosa per la città".

