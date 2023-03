06.03.2023 h 14:27 commenti

L'hub del riciclo tessile porta in dote la Casa del carnevale di Paperino

L'apertura del presidente di Alia servizi ambientali durante l'evento Next Generation Prato di oggi alla Camera di Commercio. Aperta la ricerca della ditta che realizzerà i lavori da far partire all'inizio del 2024. Entro marzo la Regione si esprimerà sulla parte autorizzativa. Ecco quando ci sarà il passaggio di proprietà del terreno dal Comune a Alia

(e.b.)

Procede a ritmi serrati l'iter per la realizzazione dell'hub del riciclo tessile a Baciacavallo. L'obiettivo di Alia servizi ambientali è aprire il cantiere per gennaio 2024 per riuscire a rispettare la serratissima tabella di marcia imposta dal Pnrr che coprirà 3,5 dei 18,9 milioni preventivati un anno fa e al momento lievitati del 25%. Il 16 marzo si chiuderà la ricerca di mercato indetta da Alia per individuare la ditta che costruirà i due capannoni (uno per la selezione, l'altro per gli uffici) e realizzerà anche la progettazione esecutiva della parte elettro-meccanica (quella civile è stata fata dai tecnici della società che gestisce i rifiuti).Entro marzo dovrebbe arrivare anche la risposta della Regione sulla parte autorizzativa. In particolare gli uffici toscani dovranno chiarire se sarà necessaria una valutazione d'impatto ambientale o basterà un'autorizzazione ambientale unica. Il passaggio di proprietà dei 20mila mq di terreno che corre lungo via di Baciacavallo, accanto a Gida e in parte occupato dai campi sportivi del Paperino calcio, è previsto in autunno quando dovrebbe essere pronto il nuovo campo di calcio A11 con spogliatoi all'ingresso del paese, in modo da poter spostare la società sportiva. Il valore di compravendita stimato un anno fa è di 2,6 milioni di euro ma è in corso la valutazione da parte dell'agenzia delle entrate per la sua quantificazione precisa ai prezzi attuali.A proposito di Paperino. Oggi all'auditorium della Camera di commercio, in occasione del primo bilancio del protocollo Next Generation Prato a un anno dal suo lancio, si registra la piena disponibilità del presidente di Alia, Nicola Ciolini, a realizzare la "Casa del Carnevale", ossia un capannone dove la comunità possa realizzare gli allegri carri allegorici per il tradizionale corso mascherato, il più importante del territorio. Non c'è ancora un costo preciso ma sarà sicuramente superiore al milione di euro tra terreno e costruzione. Due le ipotesi da valutare quando sarà il momento: il terreno di via Zanibelli vicino al playground e l'ex scuola edile. "E' qualcosa di più dell'onere di urbanizzazione legato alla costruzione dell'hub – spiega Ciolini – ma siamo pronti a fare la nostra parte per andare incontro alle esigenze del territorio. L'amministrazione comunale ci ha chiesto la disponibilità a realizzare questa struttura e noi ci siamo". Una sorta di "compensazione" per rendere più digeribile l'intervento osteggiato da una parte della comunità.Le prime reazioni non tardano ad arrivare. La prima è quella del consigliere comunale di zona, Antonio Facchi del Pd, che aveva inserito nel suo programma elettorale anche la Casa del carnevale ed è perciò soddisfatto. "Abbiamo ricevuto la disponibilità di Alia a finanziare una struttura che possa ospitare la costruzione dei carri della storica manifestazione cittadina senza che il comitato organizzatore debba affittare come sempre successo in questi 46 anni un capannone di qualche privato. Stiamo valutando con la comunità la fattibilità e la localizzazione del progetto, previsto nel piano triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione comunale già prima di quello dell'hub del tessile".Soddisfatto anche il locale circolo Pd che però ribadisce il proprio no all'hub: "E' un'ottima notizia - afferma il segretario Alberto Scermino - che chiaramente non cambia la nostra contrarietà alla futura costruzione dell'hub del tessile al quale ci opporremo sempre e in tutte le sedi".Torniamo al progetto. Parallelamente alla parte edile, gli uffici di Alia stanno lavorando anche alla scelta dell'azienda che fornirà la tecnologia a infrarossi per velocizzare la selezione del materiale tessile in vista del suo riciclo o nel mercato dell'usato o come materia prima seconda.Macchinario che dovrebbe smistare 34mila tonnellate all'anno di capi e scarti tessili passando così dagli attuali 3,3 a 5,5 chili ad abitante.