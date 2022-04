19.04.2022 h 14:10 commenti

L'hub del riciclo tessile costerà quasi 19 milioni di euro: ecco come saranno spesi

Alia per l'impianto di via Baciacavallo ha partecipato al bando Pnrr chiedendo un finanziamento di 3,5 milioni pari al 35% del gap tecnologico che consentirà di passare dagli attuali 200 chili/ora della sola cernita manuale a 4 tonnellate/ora



Nello specifico oltre 18,9 milioni di euro contro 8,7 milioni. Ed è su questa differenza di 10 milioni di euro e più che Alia, attraverso il bando Pnrr, chiede al ministero della Transizione ecologica un contributo del 35%, pari quindi a 3,5 milioni di euro. Il bando infatti, finanzia il cosiddetto delta tecnologico, ossia l'accelerazione nel processo di recupero che un impianto innovativo garantirà. Alia ha selezionato un macchinario svedese a infrarossi ( L'hub del riciclo tessile che Alia servizi ambientali e Comune di Prato vogliono realizzare in via di Baciacavallo applicando una tecnologia di selezione a infrarossi per accelerare la cernita, costerà oltre dieci milioni di euro in più di un ipotetico investimento su una struttura con la sola selezione manuale.Nello specifico oltre 18,9 milioni di euro contro 8,7 milioni. Ed è su questa differenza di 10 milioni di euro e più che Alia, attraverso il bando Pnrr, chiede al ministero della Transizione ecologica un contributo del 35%, pari quindi a 3,5 milioni di euro. Il bando infatti, finanzia il cosiddetto delta tecnologico, ossia l'accelerazione nel processo di recupero che un impianto innovativo garantirà. Alia ha selezionato un macchinario svedese a infrarossi ( leggi) , ma niente vieta di cambiare e applicare nuovi ritrovati tecnologici quando sarà il momento di partire. Ciò che conta è riciclare di più. L'obiettivo dell'hub, che servirà tutta la regione, è passare dagli attuali 200 chili/ora della sola cernita manuale a 4 tonnellate/ora per un totale di 35mila tonnellate l'anno di cui 20mila provenienti dagli abiti usati.

Gli oltre dieci milioni di euro di differenza tra le due ipotesi di progetto sono da imputare al costo del macchinario a infrarossi, oltre 4 milioni di euro, ma anche a ciò che ne consuegue in termini di impiantistica per garantirne il funzionamento e di grandezza del terreno e del capannone per ospitare il macchinario stesso.

Entriamo dunque nel dettaglio dei costi d'investimento. Il terreno da 20mila mq è del Comune di Prato e sarà acquistato da Alia a un prezzo stimato di 1.680.000. Sistemarlo per poi poter procedere alla costruzione comporterà una spesa di altri 3,5 milioni di euro. La parte del leone la fa lo spostamento dei pozzi di Publiacqua che costerà 2,1 milioni di euro. Segue la realizzazione dei nuovi parcheggi e della viabilità per oltre 1,1 milioni di euro. La cifra residuale copre la demolizione degli edifici esistenti, la sistemazione dei fossi e delle aree a verde, gli oneri di discarica. Su questo fronte l'investimento per la struttura a cernita manuale differisce di poco in termini di costo, 320mila euro in meno. Si tratta del prezzo di acquisto del terreno. La cernita effettuata solo manualmente comporta un capannone più piccolo e quindi dimensioni di terreno meno estese. Le altre voci di costo esaminate sono identiche.

La differenza tra i due progetti inizia a essere considerevole nel capitolo delle spese di costruzione dell'hub e precisamente pari a 4,2 milioni di euro. In particolare il costo preventivato per quello presentato a bando Pnrr è di oltre 6,8 milioni di euro di cui 5,9 per opere murarie. Questione di dimensioni dell'hub. Il progetto portato a Pnrr si compone di due edifici: uno da 6mila metri quadrati e 9 metri di altezza e uno da 2.200 metri quadrati con il piano di sopra destinato a uffici. In caso di sola cernita manuale sarebbe sufficiente solo quest'ultimo.

L'impiantistica necessaria a far funzionare l'hub innovativo, tra cui anche il fotovoltaico, ammonta a oltre 1,7 milioni di euro. Il macchinario a infrarossi che velocizzerà la cernita, cuore tecnologico dell'hub, ha un costo di oltre 4 milioni a cui vanno aggiunti 450mila euro per la selezione manuale che in sostanza è rappresentata da dei nastri trasportatori. Quest'ultima, nell'hub senza impianto tecnologico, sarebbe l'unica spesa prevista per supportare la cernita manuale.

Infine ammontano a oltre 650mila euro le spese per le consulenze tecniche per la progettazione generale, la direzione dei lavori e la contabilità, quasi 230mila euro in più di quelli previsti per la struttura semplice.

Il ministero ha tre mesi di tempo per dare una risposta. Entro il 23 giugno, dunque. Spuntarla non sarà facile perchè sono stati presentati progetti per oltre 12 miliardi di euro mentre il bando ne distribuisce solo 2 miliardi e 100 di cui il 60% sarà destinato al sud Italia per incrementare le quantità di rifiuti riciclate. Anche di fronte a una risposta negativa, Alia servizi ambientali realizzerà comunque l'hub. Il piano finanziario è articolato su sei anni e in presenza del contributo Pnrr da 3,5 milioni di euro prevede fonti provenienti dal mondo bancario per 7,9 milioni di euro. Il resto, circa 11 milioni di euro, sarà coperto da mezzi propri o il finanziamento dei soci.

