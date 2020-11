16.11.2020 h 20:22 commenti

L'Hospice cerca una nuova casa, la sede di piazza del Collegio è in via di dismissione

A breve sarà pubblicato l'avviso d'interesse per acquisire spazi e servizi per 12 posti letto più due giornalieri. Spesa massima prevista quasi 400mila euro all'anno

L'Hospice cerca una nuova casa. A breve l'Asl Toscana centro pubblicherà un avviso d'interesse per acquisire spazi e servizi per 12 posti letto e 2 posti giornalieri. L'azienda sanitaria quindi cerca una struttura praticamente chiavi in mano anche perchè l'attuale sede in piazza del Collegio è in pessime condizioni ed è essendo vincolata dalla Soprintendenza è difficilmente adeguabile. In più ora è dentro l'area di cantiere dell'abbattimento del Misericordia e Dolce per cui prima trova una nuova collocazione e meglio è. Qualche settimana fa la rottura di un tubo aveva costretto al trasloco forzato nella palazzina Ovest gli ospiti dell'Hospice. Ripristinato il tutto, sono tornati in piazza del Collegio, anche perchè buona parte della palazzina Ovest è stata convertita per ospitare pazienti Covid. C'è quindi da trovare una nuova sede adeguata per questo servizio così delicato e importante. Si punta a qualcosa di già pronto o comunque facilmente adeguabile come ad esempio una struttura sanitaria privata attuale o dismessa.

E' previsto un tetto finanziario complessivo annuo massimo di oltre 393mila euro più Iva se dovuta. Importo così suddiviso: parte fissa 131.173 euro l’anno, parte variabile 51,26 euro al giorno per l'occupazione singolo posto letto, per un totale annuo massimo di quasi 262mila euro. Tale tariffa è corrisposta per i giorni di effettiva presenza.

Il personale, dai medici alle oss, sarà invece dell'Asl Toscana Centro.

Sarà interessante capire il futuro dell'attuale sede dell'hospice perchè attualmente è di proprietà dell'Asl, ma il Comune sembra interessato ad entrarne in possesso dato che presto sarà una delle porte del futuro parco urbano che nascerà al posto del Misericordia e Dolce in fase di abbattimento. Tra le due istituzioni potrebbe essere attuata una permuta, ma è presto per parlarne.