02.11.2021 h 19:03 commenti

L'expo del distretto tessile cresce di oltre il 20 per cento ma è ancora lontano dai risultati pre covid

Secondo il Monitor dei distretti Toscani di Intesa Sanpaolo nel primo semestre dell'anno volano soprattutto le esportazioni per le macchine. Ancora freno tirato per tessile e abbigliamento

Le esportazioni del sistema moda toscano, nel primo semestre 2021, sono cresciute del 24% rispetto all'anno precedente, ma viaggiano ancora con il freno tirato rispetto al 2019, in questo caso la perdita è del 7,1%.Dati che si riflettono anche nel distretto pratese dove l'incremento rispetto all' anno della pandemia è del 23,5%, ma rispetto al 2019 la perdita è del 16,8%, in particolare per il tessile la flessione, rispetto all'anno precovid è del -24,3%, -8 % per l’abbigliamento.

I dati sono del Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, che ha anche evidenziato i buoni risultati del distretto delle macchine per l’industria tessile dove le esportazioni, rispetto al 2019, sono cresciute del 14,3% raggiungendo i 5,4 milioni di euro. Le performance migliori in particolare nel mercato americano (+2,8 milioni di euro) e indiano (+2,9 milioni di euro).

Il valore complessivo, nel primo semestre 2021, delle esportazioni del distretto moda pratese, che rappresenta il 10% dell'intero sistema moda regionale, hanno pesato per 937 milioni di euro, nel 2020 erano 758milioni mentre nel 2019 si era raggiunta quota 1miliardo e 125 milioni di euro.

“Grazie alla presenza di condizioni di domanda internazionale favorevoli – si legge nella nota di Intesa Sanpaolo - le attese per il commercio internazionale restano positive. I punti di attenzione che potrebbero frenare lo slancio della domanda mondiale riguardano i rincari delle commodity e le interruzioni nelle forniture; tuttavia la possibile revisione delle catene globali del valore a favore della riallocazione su base continentale delle filiere potrebbe giocare a favore anche dei produttori toscani”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus